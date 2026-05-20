Voici où il va faire plus de 30° en Romandie ces prochains jours
Après plusieurs jours marqués par la pluie et la fraîcheur, la situation météo changera radicalement dès jeudi. Les dernières prévisions du Centre européen de prévisions météorologiques (ECMWF) montrent l’installation progressive d’un vaste anticyclone sur l’Europe centrale, avec un temps stable qui pourrait durer jusqu’à la fin du mois de mai, voire au début juin, prédit MétéoSuisse.
Cette configuration atmosphérique se traduit par une importante anomalie de haute pression en altitude, typique des situations de blocage anticyclonique. Concrètement, cela signifie un retour durable du soleil, un temps plus sec et une nette hausse des températures sur une grande partie de la Suisse. Ce qu'on aperçoit sans le moindre doute sur l'aperçu de ces prochains jours. MétéoSuisse écrit:
Dès ce jeudi, les quelques nuages résiduels laisseront la place au soleil de briller et la Suisse se réchauffera. On attend déjà 21°C au Locle, 25° à Genève et 27° à Sion.
A l'approche du long week-end de Pentecôte, les températures grimperont encore d'un cran et atteindront vendredi 23° à La Chaux-de-Fonds, 26° à Lausanne et Monthey, 27° à Genève et 29°C à Sion. Samedi et dimanche les minimales dépasseront 10°C la nuit sur l'ensemble de la Suisse romande. Les maximales seront estivales avec 30°C le dimanche à Genève et même 31°C à Sion.
La météo dimanche
Pour les jours suivants, on constate des prévisions très similaires avec un soleil présent sur la totalité de la Suisse romande. La chaleur sera également au rendez-vous avec un mercure qui dépassera le seuil des 30°C, notamment à Bienne, Genève, Neuchâtel ou Payerne. La vallée du Rhône valaisanne verra aussi le thermomètre dépasser les 30°C avec 32 degrés attendus à Martigny lundi, mardi et encore mercredi.
La météo lundi
La météo mardi
La météo mercredi
Le mois de mai augure-t-il un été très chaud en Suisse?
D'après les analyses de différents modèles météorologiques, un été plus chaud que la moyenne est à prévoir. Selon la moyenne de différentes prévisions, les températures cet été devraient être supérieures de près d'un degré aux normales saisonnières. Cette prévision n'est pas surprenante compte tenu du changement climatique, souligne Meteonews. Cependant, il reste difficile de prédire si l'été sera constamment chaud ou s'il sera ponctué de vagues de chaleur localisées. D'après plusieurs prévisions, le mois d'août devrait être particulièrement chaud, avec des températures supérieures de 1,5 degré aux normales saisonnières.
Mais, comme l'explique Meteonews dans un billet de blog, il ne s'agit pas d'une prévision météorologique précise, mais plutôt d'une évaluation à grande échelle et sur le long terme des courants et des pressions atmosphériques cet été. (hun)