La météo en Suisse romande sera estivale ces prochains jours. Image: montage watson

Voici où il va faire plus de 30° en Romandie ces prochains jours

La pluie, c'est fini. Il est temps de sortir les paires de shorts et de chercher des coins d'ombre pour ces prochains jours. On fait le point avec les prévisions de MétéoSuisse qui évoque une «envolée des températures».

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Après plusieurs jours marqués par la pluie et la fraîcheur, la situation météo changera radicalement dès jeudi. Les dernières prévisions du Centre européen de prévisions météorologiques (ECMWF) montrent l’installation progressive d’un vaste anticyclone sur l’Europe centrale, avec un temps stable qui pourrait durer jusqu’à la fin du mois de mai, voire au début juin, prédit MétéoSuisse.

Cette configuration atmosphérique se traduit par une importante anomalie de haute pression en altitude, typique des situations de blocage anticyclonique. Concrètement, cela signifie un retour durable du soleil, un temps plus sec et une nette hausse des températures sur une grande partie de la Suisse. Ce qu'on aperçoit sans le moindre doute sur l'aperçu de ces prochains jours. MétéoSuisse écrit:

«Cette situation pourrait se prolonger sur plusieurs jours, et probablement jusqu'au début du mois de juin.»

Le mercure va grandement monter et se maintenir. Image: capture d'écran météosuisse

Dès ce jeudi, les quelques nuages résiduels laisseront la place au soleil de briller et la Suisse se réchauffera. On attend déjà 21°C au Locle, 25° à Genève et 27° à Sion.

A l'approche du long week-end de Pentecôte, les températures grimperont encore d'un cran et atteindront vendredi 23° à La Chaux-de-Fonds, 26° à Lausanne et Monthey, 27° à Genève et 29°C à Sion. Samedi et dimanche les minimales dépasseront 10°C la nuit sur l'ensemble de la Suisse romande. Les maximales seront estivales avec 30°C le dimanche à Genève et même 31°C à Sion.

«De telles valeurs, bien supérieures aux normales de saison pour une fin mai, correspondraient à un épisode de chaleur précoce» MétéoSuisse

La météo dimanche Mise à jour le 20.05.2026, 09:12 Image: capture d'écran météosuisse

Pour les jours suivants, on constate des prévisions très similaires avec un soleil présent sur la totalité de la Suisse romande. La chaleur sera également au rendez-vous avec un mercure qui dépassera le seuil des 30°C, notamment à Bienne, Genève, Neuchâtel ou Payerne. La vallée du Rhône valaisanne verra aussi le thermomètre dépasser les 30°C avec 32 degrés attendus à Martigny lundi, mardi et encore mercredi.

La météo lundi Mise à jour le 20.05.2026, 09:12 Image: capture d'écran météosuisse

La météo mardi Mise à jour le 20.05.2026, 09:12 Image: capture d'écran météosuisse

La météo mercredi Mise à jour le 20.05.2026, 09:12 Image: capture d'écran météosuisse

Le mois de mai augure-t-il un été très chaud en Suisse?

D'après les analyses de différents modèles météorologiques, un été plus chaud que la moyenne est à prévoir. Selon la moyenne de différentes prévisions, les températures cet été devraient être supérieures de près d'un degré aux normales saisonnières. Cette prévision n'est pas surprenante compte tenu du changement climatique, souligne Meteonews. Cependant, il reste difficile de prédire si l'été sera constamment chaud ou s'il sera ponctué de vagues de chaleur localisées. D'après plusieurs prévisions, le mois d'août devrait être particulièrement chaud, avec des températures supérieures de 1,5 degré aux normales saisonnières.

Mais, comme l'explique Meteonews dans un billet de blog, il ne s'agit pas d'une prévision météorologique précise, mais plutôt d'une évaluation à grande échelle et sur le long terme des courants et des pressions atmosphériques cet été. (hun)