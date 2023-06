Viasuisse va utiliser une IA pour lutter contre les bouchons

Elle fonctionnera comme une application pour automobiliste. L'utilisateur pourra saisir le trajet qu'il prévoit d'effectuer et l'IA lui dira combien de temps il lui faudra pour le faire, ajoute-t-il. (ats/jch)

«Actuellement, un membre de la rédaction de Viasuisse prédit les embouteillages en se basant sur des expériences et des données. Mais à l'avenir, les données météorologiques, le nombre précis de voitures en circulation et la fluidité du trafic en temps réel seront également pris en compte.»

Cette technologie peut donner des prévisions plus précises que l'homme, explique le spécialiste, dans un entretien diffusé mercredi par les journaux du groupe de presse CH-Media (dont fait partie watson):

Viasuisse met au point une intelligence artificielle (IA) pour lutter contre les embouteillages sur les routes, affirme Damian Nomura, responsable du développement à la centrale routière. Le but est d'analyser en temps réel les bouchons et d'établir des prévisions.

Ce lac romand est plus cool que la tour Eiffel selon les touristes

Pour être heureux, il n'est pas forcément nécessaire de voyager loin. Grâce à l'intelligence artificielle, le site spécialisé Casago a classé des sites touristiques à travers le monde. Et se promener près du plus grand lac d'Europe rendrait plus heureux que de visiter la tour Eiffel.

Le site de voyage Casago s'est amusé à classer des attractions touristiques qui procurent le plus de joie dans 100 pays. Pour y parvenir, il a utilisé la reconnaissance faciale sur des photos Instagram de 1000 lieux différents pour analyser les sourires, avec une échelle allant de 0 à 100.