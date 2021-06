Suisse

Votation

Sondage: non aux anti-pesticides, oui à la loi Covid, CO2 et terroriste



Les Suisses ne veulent pas des initiatives écolos, mais sont pour la loi Covid



Un non aux deux initiatives anti-pesticides se dessine selon deux sondages, le oui au loi terrorisme et Covid, mais ballottage pour la règlementation CO2.

A deux semaines des votations du 13 juin, la tendance s'est inversée pour les deux initiatives anti-pesticides, qui seraient rejetées, selon des sondages de la SSR et de Tamedia. Le oui reste en tête pour les lois Covid, sur le CO2 et contre le terrorisme.

A propos de ces sondages L'institut gfs.bern a interrogé pour le compte de la SSR 17 959 titulaires du droit de vote, entre le 18 et le 27 mai. La marge d'erreur statistique est de +/- 2.8 points de pourcentage. La troisième enquête de Tamedia se base pour sa part sur les réponses de 17 193 participants, interrogés les 27 et 28 mai. La marge d'erreur est de +/- 1.2 point de pourcentage.





Non à l'initiative pour une eau potable propre

Si le vote avait eu lieu fin mai:

53% des sondés auraient rejeté l'initiative pour une eau potable propre.

44% qui l'auraient approuvée.

3% sont encore indécis

Qui vote quoi?

Le fossé entre les villes et les campagnes reste très net, même si l'approbation baisse clairement dans les grandes agglomérations. La polarisation par partis est également forte. Les sympathisants de la gauche et des Vert'libéraux se prononcent clairement en faveur de l'initiative, tandis que ceux de l'UDC, du PLR et du Centre s'y opposent.

Le principal argument des opposants est la crainte que les restrictions entraînent plus de dommages environnementaux importés (61%), relève le sondage SSR. Ils considèrent également l'initiative comme une menace existentielle pour l'agriculture.

Non à l'initiative pour interdire les pesticides

Si le vote avait eu lieu fin mai, dans le sondage de la SSR:

51% des personnes interrogées diraient non.

47% pour le oui.

2% d'indécis.

Le soutien en faveur de l'initiative y est en baisse de sept points par rapport à la précédente enquête, le résumé ici 👇.

Des arguments similaires a ceux avancés autour de l'initiative pour une eau potable propre sont avancés par les opposants à l'initiative pour l'interdiction des pesticides. Les lignes de conflit sont également pratiquement les mêmes que pour l'initiative pour une eau potable propre, watson vous explique ce vote ici 👇.

Nette avance pour la loi Covid

L'enquête de la SSR montre une nette approbation de la loi Covid-19:

Avec 64% de oui.

Contre 32% de non.

4% d'indécis.

Chez 20 Minutes/Tamedia, le soutien au texte est de:

69% de oui.

29% de rejet.

2% qui ne se prononcent pas.

Les intentions de vote restent influencées par l'appartenance aux partis et par le degré de confiance dans le gouvernement. Deux groupes sont majoritairement opposés à la loi: les partisans de l'UDC et les personnes critiques du gouvernement. Si toutes les tranches d'âge diraient oui, l'adhésion augmente sensiblement avec l'âge.

Ballottage pour la loi C02

Les deux sondages - Tamedia et SSR - ne voient pas la même tendance autour de cette votation depuis le dernier sondage:

Pour Tamedia la tendance est au oui:

La part d'approbation a légèrement augmenté, passant de 50 à 53%.

Le rejet reste stable à 46%

Et ce sondage on compte 1% d'indécis

Dans le sondage SSR, la tendance est au non:

Le soutien au texte est tombé à 54% (-6 points de pourcentage).

Contre 43% qui s'y opposent.

Et 3% d'indécis.

Les sympathisants de l'UDC rejettent massivement l'objet, encore plus qu'il y a un mois. L'approbation est en revanche élevée dans les partis à gauche du spectre politique, jusqu'aux Vert'libéraux. Le soutien a également augmenté chez les partisans du Centre. L'électorat proche du PLR reste toujours partagé. En revanche, l'approbation a chuté chez les indépendants, selon le sondage de la SSR.

La loi contre le terrorisme à la cote

Une nette majorité est favorable à la loi contre le terrorisme dans les deux enquêtes d'opinion:

Le sondage de la SSR:

62% de oui.

32% pour le non.

Et 6% qui sont indécis.

Dans le sondage Tamedia:

63% pour.

34% contre.

Et 3% d'indécis.

Surprise! A gauche on ne soutient plus le texte

Alors que la première enquête SSR avait révélé des majorités dans tous les partis pour l'adoption de la loi, ce n'est désormais plus le cas. Les sympathisants des Verts (43%) et du PS (45%) ne soutiennent plus le texte.

Les partisans des autres partis continuent, toutefois, nettement à approuver le projet de loi. Les indépendants diraient également oui à 56%. Il n'y a plus que chez les Vert'libéraux où l'élite du parti est en conflit avec sa base. (jah/ats)

