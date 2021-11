Premières réactions à chaud sur les votations

Image: KEYSTONE

Résultats et réactions à chaud sur les votations

Covid-19, soins infirmiers et juges. Les Suisses se sont prononcés ce dimanche sur trois objets fédéraux. Pour connaître, les résultats définitifs ainsi que les premières réactions à chaud, c'est par ici. 👇

La Loi Covid

En pleine cinquième vague, les Suisses disent oui à la loi Covid à 63%, selon les premières estimations publiées dimanche par l'institut de sondage gfs.bern.

Au niveau cantonal:

Les Genevois acceptent la loi Covid-19 par 64,08%

Les Neuchâtelois disent oui à 62,78%

Le Valais, lui, a dit oui à 59,5%.

Les Vaudois s'apprêtent à dire oui à la loi Covid-19, acceptée à plus de 62% après le dépouillement de 54% des bulletins.

Schwyz penche vers un refus de la loi Covid-19. Après décompte des voix de 21 communes sur 30, le non enregistre 51% des voix. Le canton avait déjà rejeté la loi en juin.

Premières réactions des politiques

Sur les ondes de la RTS, Céline Amaudruz, vice-présidente de l'UDC, a pris acte dimanche des résultats sur la loi Covid.

«Il ne faut pas que le Conseil fédéral prenne la décision du peuple pour un blanc-seing.» Céline Amaudruz

Et d'ajouter: «Je ne suis pas médecin, je le répète à chaque interview et on ne joue pas avec la vie des gens. Mais il va falloir, si le Conseil fédéral prend des mesures, qu'elles soient cohérentes et qu'il n'aille pas trop loin»

«La population suit la stratégie du Conseil fédéral, a constaté la politicienne UDC. Il s'agit maintenant d'accepter son choix, mais il y a tout de même 37% de non dont il faudra tenir compte.» Céline Amaudruz

Pour le mouvement «Mass-Voll», le résultat de la votation sur la loi Covid dimanche n'est pas légitime. Dans un communiqué publié dimanche, le mouvement avance comme première irrégularité «la formulation manipulatrice et manifestement trompeuse des questions sur le bulletin de vote». Le mouvement considère également avoir été diffamé dans des «médias contrôlés par l'Etat» en tant qu'«opposant à la vaccination».

«Nous continuerons à lutter contre la politique cynique du Conseil fédéral» Mouvement «Mass-Voll»

Sur Twitter Mathias Reynard, fervent défenseur de la loi Covid, a quant à lui exprimé sa satisfaction concernant les résultats du vote. «Une victoire de la solidarité. Un soutien clair à la gestion de crise des autorités». 👇

Les enjeux: En juin dernier, la population suisse avait accepté, par 60%, un premier paquet de la loi covid. Dimanche 28 novembre, on se prononce à nouveau sur le texte. Cette fois, on parle surtout du certificat Covid, que beaucoup qualifient de discriminant.

Les soins infirmiers

Selon une projection de gfs.bern, le peuple a soutenu dimanche le texte par 61%. Les premiers résultats partiels cantonaux confirment la tendance. Les Genevois plébiscitent le texte à 63,8% après le dépouillement de 95% des bulletins rentrés, les Vaudois à 62% alors qu'un tiers des communes ont donné leurs résultats définitifs.

A Zurich, ce serait également oui à 62,3%. Bâle-Ville a soutenu le texte par 66,2% des voix, selon les premiers résultats. Le oui l'emporte également aux Grisons (65,2%).

La mise en œuvre de l'initiative pourrait être longue, a prévenu la vice-présidente de l'UDC Suisse, Céline Amaudruz. Elle rappelle que le contre-projet était immédiatement applicable. «Le résultat est moins tranché que ne le prédisaient les sondages. La démocratie a décidé et il faudra le respecter», a réagi quant à lui Philippe Nantermod, également favorable au contre-projet. 👇

Dans le camp du oui, on salue «une journée historique!». Désormais, les infirmières et les infirmiers attendent que les choses se mettent en place «dès lundi».

Isabelle Moret, présidente de la faîtière des hôpitaux (H+) a qualifié le résultat «de cri du cœur» que la politique doit entendre. La PLR affirme toutefois avoir de «très grandes craintes» pour la mise en oeuvre du texte.

keystone

Les enjeux: L’initiative «Pour des soins infirmiers forts» demande à la Confédération d'améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers et de garantir une offre suffisante de places de formation. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le texte de l’initiative va trop loin. Un contre-projet est proposé.

Initiative sur la justice

Les juges fédéraux ne seront pas désignés par tirage au sort. Seuls 32% des Suisses devraient dire oui à l'initiative de l'industriel alémanique Adrian Gasser demandant une plus grande indépendance des magistrats, selon une projection de gsf.bern. La marge d'erreur est de plus ou moins 3%.

Dans le canton de Genève, le texte ne recueille que 28,86% des voix, après dépouillement de 95% des bulletins par correspondance

Vaud refuserait le texte avec près de 75% de non

Genève dirait non à 71,1%

Fribourg est à peine moins sévère avec 65,2% de refus, selon les résultats déjà disponibles

A Zurich, l'initiative serait rejetée à 2 contre 1. Le même scénario se dessine à Bâle-ville.

Les enjeux: L’initiative demande que les juges fédéraux ne soient plus élus par le Parlement, mais désignés par tirage au sort. Ce tirage serait organisé de façon à ce que l’ensemble des langues officielles du pays soient équitablement représentées. L’initiative laisse au législateur le soin de définir les détails de la mise en œuvre de la procédure.