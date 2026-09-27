Ces communes suisses étaient particulièrement extrêmes dimanche
Les Suisses ont voté ce 27 septembre sur deux initiatives, l'une consacrée à l'alimentation et l'autre à la neutralité. Avec plus de 70% de «non» dans les deux cas, les deux objets ont été refusé.
Résultat des votes
Dépouillés: 26/26 | Etat: 16:29 h
Initiative sur la neutralité
Etat: Résultats
29,8% Oui
70,2% Non
0 cantons
23 cantons
Gemeinde
234/325
Initiative sur l’alimentation
Etat: Résultats
27,5% Oui
72,5% Non
0 cantons
23 cantons
Gemeinde
234/325
L'initiative sur la neutralité
La neutralité suisse ne sera pas redéfinie. Le peuple suisse a massivement rejeté l'initiative pour la neutralité, déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC. L'initiative voulait qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exigeait aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ne participe pas aux guerres étrangères et ne prenne pas de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.
Si la grande majorité des Suisses a dit non, l'analyse des votes par communes révèle quelques surprises et quelles communes étaient les plus extrêmes pour le «Oui »ou le «Non».
Initiative sur l'alimentation
Le peuple suisse votait également sur une initiative sur l'alimentation. L'initiative populaire «Pour une alimentation sûre» (initiative sur l'alimentation) visait à renforcer l'auto-approvisionnement en Suisse. Il devait passer de 46% à au moins 70% sur une décennie.
Si on observe un clivage ville/campagne sur les cartes détaillées, certaines communes étaient particulièrement favorables ou contre cet objet.
(hun/ats)