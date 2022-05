8 points pour comprendre le référendum Frontex sur lequel on vote en mai

Malgré les délais d'attente parfois longs, le nombre d'organes recherchés reste relativement inchangé depuis plusieurs années. Les reins sont nettement les organes les plus recherchés.

Le temps d'attente pour un organe est généralement si long qu'une transplantation n'a pas lieu la même année. Ainsi, la moitié des receveurs de cœur attendent plus de 300 jours. Pour le rein, ce chiffre atteint même près de trois ans.

Les personnes qui ont besoin d'un rein attendent le plus longtemps

Mais si cette question concerne l'après-décès, il y a aussi une question qui pourrait devenir pertinente durant la vie même: combien de temps dois-je attendre si je suis moi-même tributaire d'un don d'organe? Et quelles sont mes chances?

Six choses étonnantes sur l’avoine pour étonner tes copains

Daniel Koch (et d'autres) veulent interdire les feux d'artifice en Suisse

Pétrole, gaz: pourquoi la Suisse a du souci à se faire à cause de la guerre

Un UDC me remercie de me sacrifier pour mon ménage, je préférais qu'il la ferme

En Suisse, il y a pénurie. Une analyse des données montre pour quels organes il faut attendre longtemps en cas de besoin et quand les chances de survie sont les meilleures. Nous voterons le 15 mai prochain sur le consentement présumé pour le don d’organes.

A New York, Anna Wintour reste la reine incontestée du Met Gala

En France, les Verts et les Insoumis concluent un accord historique

Swiss manque d'employés, les vols sont supprimés

La compagnie aérienne a indiqué discuter avec les membres d'équipage concernés sur les motivations de leur désistement. En parallèle, Swiss cherche à engager en masse.

Swiss a reconnu à demi-mot, lundi, avoir dû supprimer, à deux reprises en avril, des vols à destination de l'Amérique latine. La cause? Un personnel de cabine qui fait faux bond. Cette annonce confirme également une information du quotidien Blick. «Le personnel volant est tenu légalement et contractuellement de se désister dès qu'il ne se sent pas apte à voler», a rappelé un porte-parole.