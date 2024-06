Est-ce que les Suisses ont massivement voté? Voici les chiffres

La participation électorale dimanche a été de 44,8% pour les primes maladie, l'énergie et la vaccination, en baisse par rapport aux dernières votations.

Image: KEYSTONE

Les primes maladie, l'énergie et la vaccination ont mobilisé 44,8% du corps électoral dimanche. Un taux de participation en dessous des dernières votations.

Schaffhouse, où le vote est obligatoire, arrive comme d'habitude en tête. Quelque 65,6% des électeurs s'y sont prononcés. Le canton devance Zoug (52%). Les cantons romands sont autour de la moyenne nationale. Uri a le taux de participation le plus faible avec à peine 35%.

Plus de monde pour la 13ᵉ rente

En mars, 58% du corps électoral avait voté sur la 13e rente AVS et la retraite à 66 ans. L'unique votation de 2023 n'avait attiré que 43% des électeurs. Le peuple s'était déjà prononcé sur l'AVS en septembre 2022 et avait accepté d'augmenter l'âge de la retraite des femmes. La participation avait alors été plus élevée (51%).

En mai 2022, la Lex Netflix, le don d'organes et Frontex avaient mobilisé à peine quatre électeurs sur dix. En février de la même année, l'expérimentation animale, la publicité pour le tabac, le droit de timbre et le paquet d'aide aux médias avaient fait un peu mieux en mobilisant 43,5% des citoyennes et citoyens.

Sur la période 2011 à 2019, l'Office fédéral de la statistique a calculé une moyenne nationale de 45,6%.

Et le record c'est quoi?

Le record de participation est détenu par le scrutin sur l'adhésion à l'espace économique européen (EEE). En 1992, les Suisses avaient été 78,8% à déposer un bulletin dans l'urne. Parmi les autres scores élevés, l'initiative contre le surpeuplement de la Suisse avait attiré 70,3% des votants en 1974. En 1989, 69,2% des Suisses s'étaient prononcés sur l'initiative pour une Suisse sans armée. (jah/ats)