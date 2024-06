Céline Weber (PVL/VD) et Antoinette de Weck (Paysage Libre Suisse) réagissent à l'acceptation de la Loi sur l'électricité par le peuple. keystone (montage)

Pourquoi le oui à l'énergie «n'est pas un blanc-seing pour les éoliennes»

Le peuple a massivement accepté de simplifier les procédures pour la production d'énergie verte, au grand dam de quelques associations écologistes ou de défense du paysage. La question des parcs solaires alpins n'est pas terminée, notamment avec une initiative des Verts.

La production d'énergie verte en Suisse sera facilitée. Le peuple a parfaitement fait confiance au Conseil fédéral et au Parlement en acceptant à plus de 67% de mettre à jour la Loi sur l'énergie pour favoriser la production d'énergies renouvelables. Le rehaussement des barrages, la construction de nouvelles centrales hydroélectriques et la création de parcs solaires alpins se verront simplifiés.

Loi sur l'électricité
68,7% Oui
31,3% Non
23 Cantons
0 Cantons

La victoire est d'autant plus nette que pour l'heure, aucun district du pays ne s'est profilé contre cette initiative. Quelques communes s'y opposent, notamment dans la Glâne fribourgeoise, où des projets éoliens sont prévus.

«Plébiscite du peuple»

Du côté des gagnants, on estime que c'est un «véritable plébiscite du peuple», à l'image de Céline Weber, conseillère nationale vert'libérale (VD) qui s'est engagée en faveur du texte au Parlement. «Cela nous motive pour continuer dans cette voie.»

«Cela fait 40 ans que les infrastructures énergétiques sont négligées en Suisse» Céline Weber, conseillère nationale (PVL/VD)

Céline Weber. Keystone

Quant aux parcs solaires, un des points contestés de ce sujet de vote, elle rappelle que la volonté populaire «n'est pas bafouée», car ceux-ci sont habituellement soumis au vote au niveau communal. «Un tiers seulement ont été refusés, c'est bien la preuve que la population les soutient.»

«C'est la confirmation qu'on a vu juste» Céline Weber, conseillère nationale (PVL/VD)

Un succès également pour les Vert'libéraux? «Cela fait 20 ans que nous nous profilons sur cette question», estime Céline Weber. «Nous avons perdu six sièges au Parlement en octobre dernier mais notre politique trouve sa faveur envers la population, avec notre approche qui se différencie des Verts: des incitations plutôt que des interdits.»

Le combat contre les éoliennes débute

Pour les associations qui désiraient protéger la faune et la flore et les paysages, quitte à limiter la production d'énergie verte, c'est une déconvenue. Antoinette de Weck, vice-présidente de Paysage Suisse, qui militait pour le Non aux côtés notamment de la fondation Franz Carl Weber, prend acte du résultat. «On partait de très bas dans les sondages», admet-elle. Mais elle note que:

«La campagne a permis de faire réfléchir sur les problèmes liés à l'énergie» Antoinette de Weck, vice-présidente de Paysage libre suisse

Antoinette de Weck. Image: KEYSTONE

La députée PLR du Grand conseil fribourgeois note toutefois que, à l'image des communes glânoises qui ont refusé le texte, «les citoyens directement impliqués ne veulent pas d'éoliennes». Paysage libre suisse est justement en train de récolter des signatures pour deux initiatives contre les éoliennes.

«Les gens ne sont par principe pas contre l'énergie renouvelable, mais ce ne doit pas être un blanc-seing pour les éoliennes ou les parcs solaires» Antoinette de Weck, vice-présidente de Paysage libre suisse

Sur la question de l'acceptation des parcs solaires alpins par la population, Antoinette de Weck se range volontiers du côté de Céline Weber. Mais elle rappelle que ces décisions doivent avoir l'approbation du peuple. Elle pointe du doigt le Projet d’accélération des procédures pour les énergies renouvelables, qui doit encore passer devant le Conseil des Etats au Parlement et qui permettrait aux cantons de décider de la construction de ces infrastructures. «Le danger, c'est que les cantons ou l'exécutif communal décident à la place de à la population. C'est à elle de déterminer si un parc solaire ou des éoliennes peuvent être construits dans leur commune.»

La question des parcs solaires reviendra

La question des parcs solaires n'est pas terminée à Berne. Les Verts ont ainsi annoncé le lancement de «l'initiative solaire», mardi à Berne. Elle indique que «toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire». Antoinette de Weck se réjouit du lancement de cette initiative, «qu'on ne peut qu'approuver».

Le but affiché: renforcer la pose des panneaux photovoltaïques sur le bâti pour être moins dépendant des parcs solaires alpins. Une manière pour le parti de montrer qu'il ne néglige pas la sensibilité d'une partie de ses votants, y compris ceux sensibles à la préservation du paysage, de la faune et de la flore.