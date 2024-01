Comment les patrons de Manor pourraient s'emparer du Club Med

La société Maus Frères – propriétaire de la chaîne suisse de grands magasins Manor – serait intéressée par les complexes hôteliers du Club Méditerranée.

Benjamin Weinmann / ch media

L'entreprise genevoise Maus Frères poursuit sa mutation. Ces dernières années, son fleuron, la chaîne de grands magasins Manor, a dû annoncer plusieurs réductions d'effectifs: le tourisme d'achat et la concurrence en ligne ayant fait des ravages. Les magasins de sport Athleticum ont été vendus au concurrent français Decathlon, la chaîne de bricolage Jumbo à Coop. Pendant ce temps, les Genevois ont souhaité miser davantage sur la mode. C'est chose faite: ils possèdent désormais des marques comme Lacoste, Gant ou The Kooples.

Le groupe ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Comme le rapporte le journal économique français Les Echos en s'appuyant sur des sources anonymes, Maus Frères a manifesté son intérêt pour l'entreprise touristique Club Med. Ces quelque 70 villages de vacances haut de gamme dans le monde appartiennent aujourd'hui au conglomérat chinois Fosun.

Voici le complexe du Club Med sur l'Ile Maurice source: dr

Fosun a perdu de l'argent avec Grasshopper

En 2020, Fosun a acheté le champion suisse de football Grasshopper Club Zurich. Mais avec cet investissement, le groupe a perdu des millions de francs. La semaine dernière, les «Hoppers» ont été vendus au Los Angeles FC.

Apparemment, le club de football zurichois n'a pas été son seul flop. Depuis environ deux ans, le conglomérat chinois se bat contre des difficultés financières et cherche des capitaux ou des acheteurs potentiels pour ses divers investissements, écrit le portail spécialisé «Konsider». Fosun a des participations dans les secteurs de l'industrie, de la finance et de l'immobilier et un chiffre d'affaires d'environ 21 milliards de francs.

Synergies avec Lacoste?

Les Chinois espèrent désormais obtenir des liquidités dans le cadre d'une éventuelle transaction avec le Club Med. Dans un premier temps, Maus Frères avait flirté avec une participation minoritaire, mais il s'agirait, désormais, pour les Genevois d'une reprise complète, d'après Les Echos. Fosun préférerait, en revanche, vendre jusqu'à 30% du capital. Actuellement, le Club Med, fondé en 1950, est valorisé à deux milliards d'euros.

Mais comment les villages de vacances s'intègrent-ils dans le portefeuille de grands magasins et de marques de mode de Maus Frères? «Konsider» spécule que la maison mère Manor pourrait voir des synergies entre le club de vacances français et la marque de sport et de loisirs Lacoste, tout aussi traditionnelle. Cette dernière serait toujours présente dans les centres de vacances, et il y aurait également la collection de mode commune Lacoste X Club Med. Affaire à suivre.