Accident sur l'A1: un tronçon de l'autoroute est fermé

Plusieurs véhicules, dont potentiellement un poids lourd , seraient impliqués dans cet accident, a indiqué la police vaudoise. Celle-ci ne disposait pas d'information sur la présence ou non de blessés.

L'autoroute A1 est actuellement fermée entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac (FR). Un accident s'est produit mercredi vers 15h00 sur l'autoroute, dans le tunnel de Pomy. Les secours sont sur place.

Le tronçon d'autoroute A1 entre Yverdon et Estavayer-le-Lac est fermé. Un accident incluant plusieurs véhicules a eu lieu à l'intérieur du tunnel de Pomy.

Le chantier d'agrandissement de la gare de Lausanne ne débutera pas, comme prévu, en fin d'année. La Confédération a des doutes sur le projet et demande des études complémentaires aux CFF. Le canton et la ville sont fâchés. Et absolument personne n'est capable d'estimer ni la fin... ni même le début des travaux.

Aux abords de la gare de Lausanne, depuis plusieurs mois, des palissades de chantier sont en place, mais derrière elles, aucune activité. Le cœur des travaux de modernisation de ce nœud ferroviaire n'a pas pu commencer, faute d'autorisations. Celles-ci devaient arriver avant la fin de l'année, mais ce ne sera finalement pas le cas.