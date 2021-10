L'hôpital des enfants de Zurich est-il au bord de la surcharge?

Le VRS est répandu dans le monde entier

L'infection par le VRS est de loin l'infection des voies respiratoires inférieures la plus courante chez les nourrissons et entraîne l'hospitalisation de 1 à 2% d'entre eux en raison d'une détresse respiratoire et d'une ingestion insuffisante d'aliments et de liquides. En Suisse, cela correspond à environ 1000 admissions à l'hôpital par an.