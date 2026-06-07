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Un Airbus de Swiss contraint de faire demi-tour vers Zurich

Ein Mann der Firma Skytanking fuellt den Tank eines Swiss International Air Lines Flugzeugs mit dem Treibstoff Kerosin auf, aufgenommen am Donnerstag, 23. April 2026 auf dem Rollfeld am Flughafen Zuer ...
L'appareil, qui avait décollé de Zurich à 12h59 avec 151 passagers à son bord, a fait demi-tour au-dessus de la mer Noire après deux heures de vol.Keystone

Un Airbus de Swiss contraint de faire demi-tour vers Zurich

Un vol de Swiss reliant Zurich à Delhi a dû rebrousser chemin dimanche après une alerte signalant une possible contamination du carburant d’un moteur. L’appareil a atterri sans incident à Zurich.
07.06.2026, 22:1607.06.2026, 22:16

Un Airbus A330 de la compagnie Swiss à destination de Delhi a dû faire demi-tour dimanche et revenir à Zurich. Une alerte du système de surveillance du carburant d'un moteur est à l'origine de la décision, a indiqué la compagnie aérienne.

L'appareil, qui avait décollé de Zurich à 12h59 avec 151 passagers à son bord, a fait demi-tour au-dessus de la mer Noire après deux heures de vol. L'avion a atterri sans encombre à Zurich à 17h36.

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Selon la porte-parole de Swiss, Nicole Meier, a confirmé le demi-tour de l'appareil, comme l'avait annoncé Blick. Meier a précisé que le système de surveillance avait signalé la présence éventuelle de particules solides dans le carburant du moteur 1.

La cause exacte de l'alerte n'était pas encore formellement établie dimanche. Il n'est pas certain à ce stade qu'il y ait eu effectivement des particules dans le carburant ou s'il s'agissait d'une fausse alerte du système, a précisé la porte-parole.

Les 151 passagers du vol Zurich-Delhi ont été réacheminés sur les prochains vols disponibles. Le vol retour, qui devait transporter 218 passagers, a également dû être annulé. (tib/ats)

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