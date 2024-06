La Pride de Zurich a réuni des dizaines de milliers de participants

Plus de 100 groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Keystone

L'affluence à la Pride de Zurich pour défendre les droits LGBT+, sous le slogan «libre à tous points de vue», a été un véritable record.

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Zurich sous le slogan «libre à tous points de vue» pour défendre les droits LGBT+ lors de la Pride. Plus de 100 groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Beaucoup de participants portaient des drapeaux arc-en-ciel, d'autres arboraient les couleurs LGBT+ en bandeau ou sur leur T-shirt, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Plus d'une centaine de groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit plus que jamais. Keystone

Avant même le lancement du cortège, l'ambiance était décontractée et bon enfant: on bavardait, saluait, tambourinait et dansait.

La Pride de Zurich est «un bel événement», a-t-on entendu lors des discours officiels sur l'Helvetiaplatz. «Mais c'est aussi un événement important et combatif», car des personnes continuent à être discriminées, et la Pride donne un signal fort contre l'exclusion.

Outre le grand cortège de la manifestation, un festival a débuté vendredi soir déjà et se poursuit samedi sur la rive du lac. L'un des points forts a été la première apparition en direct de Nemo, attendue depuis longtemps, après sa victoire au concours Eurovision de la chanson (ESC). Des milliers de personnes ont accueilli le jeune chanteur, qui se considère non binaire, comme un héros.

Plus d'une centaine de groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit plus que jamais. La Pride de Zurich, qui existe depuis 30 ans, est placée cette année sous la devise «Libre dans tous les sens - depuis 30 ans». Elle est considérée comme la manifestation LGBTQIA+ la plus importante de Suisse.

La Pride de Zurich est considérée comme la manifestation LGBTQIA+ la plus importante de Suisse. Keystone

La manifestation s'est en général déroulée pacifiquement, a indiqué la police municipale en fin de journée. Neuf personnes ont toutefois été temporairement arrêtées.

Six Suisses et un Allemand âgés de 19 à 33 ans, issus des milieux d'extrême droite et qui se déplaçaient notamment en bateau à moteur dans le bassin du lac, ont été emmenés dans un poste de police pour des investigations supplémentaires. Ils portaient des banderoles homophobes et ont fait circuler des tracts homophobes à l'aide d'un drone.

Neuf personnes ont toutefois été temporairement arrêtées. Keystone

Un Afghan de 39 ans et un Erythréen de 23 ans, qui se sont eux comportés de manière dérangeante envers les participants à la manifestation, ont également été temporairement arrêtés, a indiqué la police. Trois autres personnes ont été expulsées. (chl/ats)