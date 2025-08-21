faible pluie17°
DE | FR
burger
Suisse
elisabeth baume-schneider

Elisabeth Baume-Schneider: «Chaque féminicide est un de trop»

«Chaque féminicide est un de trop»

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider spricht an der Medienkonferenz des Bundesrates zum Thema der Revision des Epidemiengesetzes, im Anschluss an die woechentliche Bundesratssitzung, am Mittwoch, 20 ...
Elisabeth Baume-Schneider s'est exprimée sur le triple meurtre qui a eu lieu à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel, le 19 août.Keystone
Le nombre de féminicides en Suisse atteint des records cette année, avec 22 cas. Les mesures d'urgence prises en juin ne suffisent pas encore, déplore jeudi Elisabeth Baume-Schneider. Les femmes et les enfants ne sont malheureusement pas en sécurité en cas de crise.
21.08.2025, 10:4121.08.2025, 10:41
Plus de «Suisse»

«Les femmes et les enfants doivent demander de l'aide, c'est central», a affirmé la conseillère fédérale à la radio alémanique SRF. Elle s'exprimait au surlendemain de la mort d'une femme de 47 ans et de ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi à Corcelles (NE). Les victimes ont été tuées par leur père et ex-époux.

Humeur
Féminicide, homicide, infanticide? Dire les bons mots

Le numéro d'urgence 142 pour les victimes de violences domestiques doit entrer en vigueur l'année prochaine. En outre, une campagne débutera en novembre pour informer les personnes concernées des possibilités qui leur sont offertes, a ajouté la Jurassienne.

Les autorités s'étaient inquiétées en juin de la hausse du nombre de femmes et de jeunes filles tuées par des hommes. Elles avaient défini des mesures d'urgence. Celles-ci ne suffisent toutefois pas, a regretté Elisabeth Baume-Schneider.

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»

Confédération, cantons et communes ont alors décidé de chercher des solutions régionales pour combler les lacunes en matière de places dans les refuges et les maisons d'accueil, de mieux former les professionnels pour prévenir les violences lors des phases de séparation et d'instaurer une analyse interinstitutionnelle systématique des cas de féminicides. Une révision de la loi sur l'aide aux victimes doit en outre être présentée à l'automne.

Une loi ne suffit pas à combattre la misère, a poursuivi la ministre. Nous avons besoin d'une bonne collaboration entre toutes les autorités et d'un accès à une aide précoce. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
6
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
8
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Ils deviennent millionnaires et leur réaction est inoubliable
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
«Chaque féminicide est un de trop»
Le nombre de féminicides en Suisse atteint des records cette année, avec 22 cas. Les mesures d'urgence prises en juin ne suffisent pas encore, déplore jeudi Elisabeth Baume-Schneider. Les femmes et les enfants ne sont malheureusement pas en sécurité en cas de crise.
«Les femmes et les enfants doivent demander de l'aide, c'est central», a affirmé la conseillère fédérale à la radio alémanique SRF. Elle s'exprimait au surlendemain de la mort d'une femme de 47 ans et de ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi à Corcelles (NE). Les victimes ont été tuées par leur père et ex-époux.
L’article