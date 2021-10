Extinction Rebellion revient à la charge à Zurich

Les pâtes souffrent aussi du réchauffement climatique

Fabricants et chercheurs sont inquiets. Les dérèglements météorologiques extrêmes vont provoquer une pénurie mondiale de pâtes. Les conséquences pour le portefeuille et le secteur de l'emploi ont déjà commencé et vont s'amplifier.

R.I.P. les coquillettes et autres fusili qui réjouissaient tant les estomacs que les petits budgets. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires (Sifpaf) et le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ont alerté sur la mise en danger du marché des pâtes.

La faute notamment à la sécheresse inhabituelle qui a anéanti le Canada, premier pays producteur de blé, ces derniers mois, ainsi qu'aux pluies extrêmes s'étant …