Un problème médical fait atterrir un avion Swiss d’urgence

Le vol Swiss LX14 reliant Zurich à New York a émis jeudi soir un appel de détresse au-dessus de l'Atlantique et a effectué un atterrissage d'urgence au Canada.

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Un avion de Swiss reliant Zurich à New York a décidé d'atterrir jeudi soir à St. Johns, Terre-Neuve, pour une urgence médicale, a indiqué la compagnie à l'agence Keystone-ATS. L'équipage a émis un signal de détresse 7700 en concertation avec le contrôle aérien local.

Le vol LX14 a dû effectuer un atterrissage imprévu au Canada.

A St. John’s, le passager devait être pris en charge par les services médicaux. L’avion sera ensuite ravitaillé en carburant et le vol, avec ses 234 passagers, reprendra dès que possible en direction de New York, a précisé Swiss.La compagnie aérienne réagissait après plusieurs informations de médias faisant état d'un «atterrissage d'urgence». Le signal de détresse ne signifie pas automatiquement qu’il y a un danger pour les passagers ou l’avion.

Mais il permet au contrôle aérien de traiter le vol avec la priorité requise, précise Swiss.Le signal de détresse 7700 est utilisé dans l’aviation dans des situations très diverses, comme lors d’incidents médicaux. Cela n’entraîne pas automatiquement ce que l’on appelle un «atterrissage d’urgence»

(ats)