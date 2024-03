Rassemblement à Zurich contre l'antisémitisme après l'agression d'un juif orthodoxe

Le Conseil fédéral a annoncé début février qu'il allait élaborer, en collaboration avec les cantons, une stratégie et un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Il s'agira également d'examiner la possibilité d'instituer un nouveau délégué à la lutte contre ces phénomènes. (dal/ats)

Les incidents antisémites se sont multipliés en Suisse depuis l'attaque du Hamas en Israël en octobre 2023 et la guerre au Proche-Orient, dernier épisode du long conflit israélo-palestinien. Le Centre romand de lutte contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad) a récemment affirmé que leur nombre avait augmenté de 68% en Suisse romande en 2023, dont près de la moitié se seraient produits après le 7 octobre.

Par la voix de son président, la Conférence des rabbins européens (CER) voit dans l'incident un «avertissement pressant aux responsables politiques et aux autorités chargées de la sécurité en Suisse et dans toute l'Europe» pour renforcer les mesures contre toute forme d'incitation à commettre «des actes terroristes» comme celui de Zurich.

«avec la plus grande fermeté cette terrible attaque contre nos concitoyens juifs»

Dans un communiqué dimanche, le PLR de la ville de Zurich s'est dit «horrifié et profondément consterné par l'attaque au couteau perpétrée hier soir par un jeune sur un juif orthodoxe». Il a condamné:

La Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA) a condamné cet acte dans un communiqué dimanche. Pour elle, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une conséquence «de l'escalade des incidents racistes et antisémites».

Retraite à 66 ans: les communes les plus fortement contre et celles pour

Dimanche soir, le contexte et le déroulement des faits n'étaient toujours pas clairs. La centrale d'intervention a été informée à 21h35 d'une dispute entre plusieurs personnes.

Les manifestants se sont déplacés depuis le lieu de l'agression, dans le Kreis 2 de Zurich, jusqu'à l'Helvetiaplatz. Une journaliste de Keystone-ATS sur place a constaté la présence de la police et d'agents de sécurité.

