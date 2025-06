En Allemagne, les agents pathogènes contaminent surtout les pommes de terre via l'infestation des cicadelles. Image: Imago / Shutterstock / Wikipedia

Ce petit insecte fait des ravages en Allemagne et menace la Suisse

Intrépide ravageur de cultures, la cicadelle se propage dans les champs allemands et y provoque des pertes de rendement massives. La situation est moins préoccupante en Suisse, mais cela devrait s'aggraver.

Pommes de terre toutes molles et carottes chewing-gum: un insecte provoque des pertes de récolte massives chez les agriculteurs allemands. La situation est telle que Berlin a accordé une autorisation d'urgence pour l'utilisation d'insecticides. Idem en Autriche, pour certains pesticides.

La tournée européenne de la cicadelle inquiète

Certains agriculteurs ont déjà fait une croix sur leurs récoltes. Les dégâts se chiffrent en millions, a indiqué la faîtière nationale allemande. Il faudra toutefois attendre la fin des récoltes, en automne, pour déterminer l'ampleur réelle du désastre.

A l'origine de la catastrophe, un petit insecte pourtant discret: la cicadelle (Pentastiridius leporinus). Elle transmet des agents pathogènes aux plantes. Conséquence: les cultures infectées flétrissent, et racines comme tubercules deviennent caoutchouteux. Le phénomène ne touche pas que les pommes de terre et les carottes, la betterave, le céleri, le chou, l'oignon, le poivron et la rhubarbe peuvent également être touchés.

Petite et discrète: ici, la cicadelle de la flavescence dorée du roseau. Image: wikipedia / CC BY-SA 4.0

Des récoltes décimées

Les légumes ne sont souvent plus vendables. On constate par ailleurs une perte de qualité lors de la transformation: les betteraves sucrières perdent de leur concentration à cause de l'infestation. Les cicadelles sont toutefois inoffensives pour l'homme et ne transmettent pas de maladies.

La Suisse fait aussi face à ce problème. Contrairement à l'Allemagne, il est rare que plusieurs agents pathogènes apparaissent simultanément dans notre pays. L'Union suisse des paysans ne voit donc pas la nécessité d'agir pour le moment, explique 20 Minuten. Par ailleurs, les variétés de patates le plus fréquemment attaquées servent à la production de frites et de chips.

La situation devrait cependant s'aggraver à l'avenir. Le changement climatique favorise la propagation du ravageur, avec des hivers doux, des températures moyennes plus élevées et des périodes de végétation plus longues. La cicadelle peut ainsi transmettre des agents pathogènes sur un plus grand laps de temps. La haute école spécialisée (HES) de Berne cherche un remède depuis deux ans, en collaboration avec l'Agroscope.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)