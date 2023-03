A Zurich, une femme a été retrouvée sans vie

Une femme a été retrouvée morte dans la rue à Dietikon (ZH) dimanche vers 03h00. Gisant près d'un pont sur la Limmat, elle présentait des blessures. Selon la police, un crime violent ne peut pas être exclu. Une personne a été arrêtée.

La médecin d'urgence dépêchée sur les lieux n'a pu que constater le décès de la femme, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Celle-ci a annoncé plus tard sur Twitter avoir arrêté une personne à Würenlos (AG).

L'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich et l'Institut médico-légal de Zurich ont examiné le corps sans vie ainsi que le lieu de la découverte. Le secteur a été fermé à la circulation et une déviation mise en place.

La police du lac était également à l'oeuvre et recherchait des traces dans la Limmat, a indiqué un porte-parole de la police à Keystone-ATS. Les circonstances et le contexte de l'affaire ne sont pas clairs, a-t-il ajouté. Le ministère public a ouvert une enquête et la police recherche des témoins. (chl/ats)