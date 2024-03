Attentat au couteau de Zurich: Trois romands ont joué un rôle capital

Après l’arrestation de l'adolescent par la police zurichoise, les trois sportifs sont escortés au poste pour une déposition et des remerciements pour leur intervention courageuse. Ils n'en sortiront que vers 2 heures du matin, avant de pouvoir rentrer à Neuchâtel deux heures plus tard. Malgré cette nuit très remuée, ils restent sereins. Yanis affirme de ne pas avoir été choqué. «Tout se passe bien pour moi, heureusement», confirme-t-il à la radio neuchâteloise.

Franck complète la manœuvre, en maintenant le bras de l'adolescent pour l'empêcher d'aller chercher un autre arme dans sa poche. Les trois hommes intiment à l'agresseur de se tenir tranquille jusqu'à l'arrivée de la police. Il ne bronchera plus. En attendant l’ambulance, Yanis, Franck et Baba veillent sur la victime, grièvement blessée, et s'assurent qu'elle ne perde pas connaissance. Aujourd'hui sorti des soins intensifs, l'homme va mieux. Ses jours ne sont plus en danger.

Yanis, Franck et Baba, trois sportifs Neuchâtelois et pratiquants d'arts martiaux, ont permis de déjouer l'attaque antisémite dans le centre-ville de Zurich.

