L'endométriose touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer. Image: Shutterstock

Cette ville suisse est la première à proposer un congé menstruel

Le législatif de la plus grande ville de Suisse a accepté un projet-pilote destiné à accorder cinq jours de congé par mois pour les femmes souffrant d'endométriose. Une première en Suisse.

La ville de Zurich a jeté un pavé dans la marre en Suisse: à 62 voix contre 50, son conseil municipal a accepté de lancer un projet-pilote allouant des congés payés aux femmes souffrant de règles douloureuses, comme l'explique 20 minutes.

Ce «congé menstruel» sera réservé aux personnes souffrant d'endométriose, la «maladie des règles douloureuses», qui concerne 10 à 15% des femmes en âge de procréer.

Pour ces femmes, cinq jours de congés payés seront donc pris en charge mensuellement par l'Etat zurichois.

Témoignage: elle vit avec la forme la plus grave d'endométriose depuis ses 9 ans Vidéo: watson

Fossé générationnel

Les deux députées cantonales vertes derrière le projet, soutenu par le PS, évoquent la fin d'un tabou. En face, le PLR zurichois y était opposé, argumentant que les femmes qui le désirent disposent déjà d'un certificat médical en cas de règles douloureuses.

«Les Verts font du tort aux femmes. Qui voudra encore engager une femme?» Yasmine Bourgeois, PLR zurichois 20 minutes

Un fossé générationnel est présent, note le gratuit romand. Selon un sondage, les jeunes femmes se montreraient plus favorables au congé menstruel et les plus âgées, contre.