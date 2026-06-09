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Fast 500 Ebola-Fälle im Kongo und in Uganda laut WHO

A health worker disinfects an ambulance at the Mongbwalu treatment center that transported a suspected Ebola patient in Mongbwalu, Congo, Friday, June 5, 2026. (AP Photo/Moses Sawasawa) Congo Ebola
Ebola-Bekämpfung im Kongo: Eine Person desinfiziert das Ambulanzfahrzeug.Bild: keystone

Zahl der Ebola-Fälle in DR Kongo und Uganda auf fast 500 gestiegen

09.06.2026, 10:5409.06.2026, 10:54

In Zentralafrika hat sich die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle auf fast 500 erhöht. In der Demokratischen Republik Kongo gebe es 452 bestätigte Infektionen, darunter 82 Todesfälle, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag mit.

In Uganda gibt es demnach 19 bestätigte Ebola-Fälle. Zwei infizierte Menschen starben dort. Damit verzeichnete die WHO hundert bestätigte Infektionen und 20 Todesfälle mehr als am Freitag.

Die WHO hatte wegen der Epidemie Mitte Mai eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen – ihre zweithöchste Alarmstufe. Ebola verursacht Fieber mit Blutungen und wird über Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch wird durch die Virusvariante Bundibugyo verursacht, gegen die es bisher weder eine spezifische Behandlung noch einen zugelassenen Impfstoff gibt. (nil/sda/apa/afp)

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