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Ebola-Ausbruch: WHO zählt über 900 Verdachtsfälle

Zahl der Ebola-Verdachtsfälle steigt auf 900 – WHO alarmiert

In der Demokratischen Republik Kongo breitet sich Ebola rasant aus. Die WHO zählt bereits über 900 Verdachtsfälle – mit steigender Tendenz.
25.05.2026, 10:5325.05.2026, 10:53
Ein Artikel von
t-online

Nach dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen mehr als 900 Verdachtsfälle gemeldet worden. Wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntagabend mitteilte, wurden in dem zentralafrikanischen Land, in dem Ausrüstung zum Nachweis des Virus knapp ist, mittlerweile 101 Ebola-Infektionsfälle bestätigt. Neue Angaben zu Todesfällen machte er nicht. Das kongolesische Gesundheitsministerium hatte am Samstag von 204 Todesfällen bei insgesamt 867 Verdachtsfällen gesprochen.

epa12987167 Health workers wearing full personal protective equipment (PPE) prepare to transport the body of an Ebola victim for a safe burial at Sofepadi Hospital in Bunia, Ituri province, Democratic ...
Gesundheitspersonal in Mongbwalu in der Provinz Ituri: Hier war der Ausbruch zuerst gemeldet worden.Bild: keystone

Der Ebola-Ausbruch war am 15. Mai in der von bewaffneten Konflikten betroffenen kongolesischen Provinz Ituri gemeldet worden. Nach Einschätzung der WHO hatte sich das Virus zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon seit Monaten unentdeckt ausgebreitet.

Seltene Ebola-Variante für Ausbruch verantwortlich

Die Übertragung des Ebola-Virus erfolgt durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten, die Inkubationszeit kann bis zu drei Wochen betragen. Die aktuelle Epidemie wird von der erstmals 2007 nachgewiesenen seltenen Bundibugyo-Variante verursacht, gegen die es keinen Impfstoff und keine gezielte Therapie gibt. Die Sterblichkeitsrate bei dieser Ebola-Variante liegt bei etwa 30 bis 50 Prozent.

Die WHO hat wegen der Epidemie eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen – ihre zweithöchste Alarmstufe. Die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (Africa CDC) rief wegen des «hohen Risikos einer regionalen Ausbreitung» für den gesamten Kontinent den Notstand aus. Auch aus Uganda wurden bereits Infektionsfälle gemeldet.

Mehr zum Ebola-Ausbruch:

Grosser Ebola-Ausbruch im Kongo – 13 Antworten zum «Killer-Virus»

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur afp

(hkl)

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