meist klar17°
DE | FR
burger
International
USA

Verurteilter in Studenten-Mord in Idaho will neues Verfahren

epa12257037 Bryan Kohberger (C) appears at the Ada County Courthouse during his sentencing hearing, at the Ada County Courthouse, in Boise, Idaho, USA, 23 July 2025. Kohberger was sentenced to four co ...
Der Fall hatte im November 2022 die USA schockiert.Bild: keystone

Verurteilter in Studenten-Mord in Idaho will neues Verfahren

Der wegen des Mordes an vier Studenten im US-Bundesstaat Idaho zu lebenslanger Haft verurteilter Mann will sein Schuldeingeständnis zurückziehen.
28.07.2026, 00:3728.07.2026, 00:37

Sein Geständnis habe auf «falschen Versprechen und eklatanten Falschinformationen» beruht, erklärte er in einer Stellungnahme an die «New York Times» aus dem Gefängnis. Deshalb habe er einen Antrag zur Wiedereröffnung des Verfahrens eingereicht.

Der Fall hatte im November 2022 die USA schockiert. Die Studierenden – drei Frauen und ein Mann – waren 20 und 21 Jahre alt, als sie in ihrem Wohnhaus erstochen wurden. Der zu vierfacher lebenslanger Haft verurteilte Mann, ein früherer Kriminologie-Doktorand, hatte sich schuldig bekannt. Deshalb gab es keinen ausführlichen Prozess. Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht Beweise vorgelegt, darunter eine am Tatort gefundene Messerscheide mit der DNA des Verdächtigen.

Der Verurteilte sagte der «New York Times» zufolge, er sei nicht besorgt darüber, dass ihm bei einer Verurteilung in einem neuen Verfahren die Todesstrafe drohen könnte. Er wollte sich in dem Interview der Zeitung nicht zu den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen äussern. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
1 / 17
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Braune Wiesen, trockene Seen – so macht die Hitze der Natur zu schaffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weiterer Verdächtiger nach Terroranschlag in Berlin wieder frei
Nach dem mutmasslich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ist ein zunächst festgenommener zweiter Verdächtiger wieder frei.
Zur Story