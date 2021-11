Albinismus

Albinismus ist eine vererbte Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper wenig oder gar kein Melanin produziert. Melanin regelt die Haut-, Haar und Augenfarbe. Bei Menschen mit Albinismus sind Haut und Haare weiss und die Augen schimmern blau oder rosa.



Betroffene haben ein höheres Risiko an Hautkrebs zu erkranken. Zudem nehmen ihre Augen infolge des Melaninmangels leicht Schaden – weshalb viele an einer Sehschwäche leiden.



Albinismus kommt weltweit vor, wobei die meisten Fälle in Afrika verzeichnet werden.

Besonders in den Staaten Tansania und Malawi werden Körperteile von Menschen mit Albinismus in traditionellen Ritualen verwendet oder zu Medizin und Glücksbringer verarbeitet. Aber auch in Kenia, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo wurden Tötungen von Menschen mit Albinismus gemeldet oder vermutet. Denn Körperteile von Menschen mit Albinismus sind ein lukratives Handelsgut.



Zurzeit ist Albinismus nicht heilbar.