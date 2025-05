«Diddy»-Prozess startet in New York: Schwere Vorwürfe gegen US-Rapper

Einst war er das Idol von Millionen, nun steht Rapper Sean «Diddy» Combs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft macht ihm schwere Vorwürfe.

Anna-Lena Janzen / t-online

Zum Start des Prozesses gegen Sean «P Diddy» Combs warf die Anklage dem US-Rapper schwere Sexualverbrechen vor und beschrieb grausame Missbrauchsszenen. Mehrere US-Medien berichteten aus dem Gerichtssaal. Für die Öffentlichkeit sei der 55-Jährige die kulturelle Ikone «Puff Daddy» gewesen, sagte Staatsanwältin Emily Johnson. «Aber es gab auch eine andere Seite an ihm. Eine Seite, die in kriminelle Machenschaften verstrickt war», sagte die Staatsanwältin am Montag in ihrem Eröffnungsplädoyer vor dem Bundesgericht in New York.

Unter den auch am Montag von der Anklage genannten Vorwürfen waren schwere Gewaltakte gegen seine ehemalige Freundin Cassie Ventura, die er ausserdem zum Sex mit männlichen Prostituierten gezwungen habe, um sie dabei zu filmen und mit dem Material zu erpressen. Zudem habe Combs Frauen mehrmals tagelang unter Drogen gesetzt und sie zum Sex gezwungen. Er habe sich selbst als König bezeichnet «und erwartet, auch so behandelt zu werden», so Johnson.

«Er nutzte seine Unternehmen, um Frauen zu manipulieren und dazu zu zwingen, mit männlichen Prostituierten zu schlafen, während er zusah».

Schwere Vorwürfe gegen Sean Combs

Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Ihm werden von der Staatsanwaltschaft Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Er soll demnach Frauen und Männer sexuell missbraucht und mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys genötigt haben. Der Rapper wies bislang alle Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. Seine Verteidiger hatten bereits vor Prozessbeginn argumentiert, sämtliche sexuellen Kontakte ihres Mandanten seien einvernehmlich gewesen und hätten zu dessen Lebensstil als «Swinger» mit häufig wechselnden Sexualpartnern gehört. Möglicherweise sei er etwa durch Drogen nicht komplett zurechnungsfähig gewesen.

Combs' Verteidigung räumte in ihrem Auftaktplädoyer ein, dass der Grammy-Gewinner zwar häusliche Gewalt gegen Frauen ausgeübt habe, die Vorwürfe des Sexhandels aber nicht zuträfen. Anwalt Teny Geragos sagte, Combs sei eine Person mit grossen charakterlichen Schwächen – doch er sei kein Menschenhändler und habe auch niemanden zum Sex gezwungen. Geragos sagte, es gehe in dem Fall um «Liebe, Eifersucht, Untreue und Geld» und die Frauen, die den Rapper anklagten, seien «fähige, starke, erwachsene Frauen».

«Wir werden uns vor den Dingen verstecken, die er getan hat, aber wir werden nicht für die Dinge einstehen, die er nicht getan hat», sagte Geragos zu den Geschworenen. «Er ist gewalttätig, er nimmt Drogen, und Sie wissen vielleicht von seiner Liebe zu Babyöl. Ist das ein Verbrechen? Nein!» Das FBI hatte laut Anklageschrift 1000 Flaschen des Öls und Gleitmittel in seinem Anwesen entdeckt.

Staatsanwältin Johnson betonte jedoch, es gehe in dem Prozess nicht um sein Privatleben. «In diesem Fall geht es nicht um die privaten sexuellen Vorlieben einer berühmten Persönlichkeit.» Vielmehr gehe es um «Zwang und kriminelle Taten», sagte Johnson.

Gerichtszeichnung von Sean Combs beim Prozessauftakt in New York. Bild: keystone

Ex-Freundin Cassandra Ventura als wichtigste Zeugin

Wichtigste Zeugin in dem Prozess dürfte Combs Ex-Freundin Cassandra «Cassie» Ventura sein, die den Musiker 2023 wegen jahrelanger Misshandlungen und Vergewaltigung verklagt hatte. Beide einigten sich kurz darauf auf einen aussergerichtlichen Vergleich, seither reichten jedoch zahlreiche weitere Frauen und auch Männer Klagen gegen den Rapper ein. Im September 2024 wurde Combs festgenommen und sitzt seither in Haft. Die 38-Jährige soll offenbar am Dienstag in dem Prozess aussagen.

Cassie Ventura und Sean Combs im Jahr 2017. Bild: keystone

Zu den Gewaltakten gegen Combs' Ex-Freundin in einem Hotel wurde am Montag auch der erste Zeuge des Prozesses, ein Sicherheitsmann, befragt. Berichten zufolge sprach dieser von offensichtlichen Merkmalen der Gewalteinwirkung bei der Frau und beschrieb Combs' Blick als «teuflisch».

Ein weiterer Zeuge, ein 41-jähriger männlicher Escort, erzählte in dem Prozess Medien zufolge eindrucksvoll von bezahlten sexuellen Begegnungen mit Combs und Ventura zwischen 2012 und 2014. Er gab an, dass er bei mehreren Gelegenheiten gewaltsame Übergriffe von Combs gegenüber Ventura miterlebt habe. Auch seien ihm Drogen wie das Aufputschmittel MDMA angeboten worden. Zudem sagte er aus, dass Combs seine Ausweisdaten fotografiert und er dies als Drohung verstanden habe.

Combs' Beziehung zu Ventura bezeichnete Verteidigerin Geragos als «toxisch». Es sei zu häuslicher Gewalt gekommen, jedoch nicht zu Sexhandel. «Eine bereitwillige Teilnehmerin seines eigenen Sexlebens zu sein, ist kein Sexhandel», sagte Geragos mit Blick auf Ventura.

Familie und Unterstützer von Sean «P Diddy» Combs, darunter seine Mutter Janice Combs (l.), kehren nach einer Pause ins Gerichtsgebäude zurück. Bild: keystone

Der Prozess in New York soll voraussichtlich etwa acht bis zehn Wochen dauern. Combs – vor Gericht mit einem grauen Pullover bekleidet – droht im Falle eines Schuldspruchs eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zum Prozessbeginn waren auch mehrere seiner Kinder und seine Mutter im Gerichtssaal in New York anwesend.

Combs («I'll Be Missing You») wurde in den 90er-Jahren weltberühmt und half dabei, Rap zu einem internationalen Phänomen zu machen. Neben der Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft gibt es auch noch zahlreiche Zivilklagen gegen den Rapper. Unter anderem vertritt eine Anwaltskanzlei im texanischen Houston eigenen Angaben zufolge rund 120 Menschen mit Vorwürfen gegen Combs.

Acht Männer und vier Frauen als Geschworene im Prozess

Vor Beginn der Eröffnungsplädoyers wurde am Montag zunächst die Auswahl der Geschworenen abgeschlossen. Ausgewählt wurden acht Männer und vier Frauen. Der Vorsitzende Richter Arun Subramanian hatte die Festsetzung der Geschworenen zuvor wegen der Sorge verschoben, dass Kandidaten über das Wochenende «kalte Füsse» bekommen könnten.

Bereits in der vergangenen Woche waren die potenziellen Geschworenen auf ihre Fähigkeit hin überprüft worden, unvoreingenommen Aussagen von Hip-Hop-Musikern, Sexarbeiterinnen und Drogennutzern verfolgen zu können.

Die Geschworenen in dem Prozess bleiben anonym. Sie werden nicht unter Aufsicht gestellt und müssen damit selbst dafür sorgen, sich von der Berichterstattung über das aufsehenerregende Verfahren in den Medien sowie von Kommentaren dazu in Onlinediensten fernzuhalten, um nicht in ihrer Urteilsfindung beeinflusst zu werden.