Fünf Frauen verklagen Belgien wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit

Eismeister Zaugg

Fribourg-Präsident Waeber: «Im Durchschnitt verdient ein Spieler bei uns 290'000 Franken»

Gottéron ist das Team der Stunde: mit dem Punktemaximum in der Champions Hockey League eine Runde weiter, in der Meisterschaft nach Verlustpunkten Leader, erfolgreich im Transfergeschäft und im Schnitt mehr als 7000 Fans bei den Heimspielen. Präsident Hubert Waeber gibt im Interview Einblick in das Innenleben eines ganz besonderen Klubs und spricht nicht nur über Trainer und Sportchef Christian Dubé.

Frischen wir noch einmal ein erfreuliches Ereignis auf: Christoph Bertschy kommt für sieben Jahre. Warum sieben Jahre?Hubert Waeber: Wenn ein Spieler wie er zu uns kommt, dann kommt er, um den Rest seiner Karriere hier zu verbringen. Vor vier Jahren waren viele bei uns nicht erfreut, dass er bei seiner Rückkehr aus Nordamerika bei Lausanne unterschrieb. Ich sagte: Er spielt jetzt mal für Lausanne, weil er weiss, wenn er zu uns zurückkehrt, dann kann er nicht mehr weg. Ich bin mit ihm in …