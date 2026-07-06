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Buckelwal: Toter Wal wird am Strand von Kongo geborgen

Video: watson/nina bürge

Toter Wal im Kongo wird mit Kran vom Strand gehievt – 2 Tonnen schwer

06.07.2026, 16:3706.07.2026, 16:37

Am 2. Juli strandete ein Buckelwal an der Küste von Muanda im Kongo. Wenige Tage darauf verstarb das Tier, wodurch es weiterhin an der Küste liegen blieb. Nun wurde der Kadaver des Wales mit einem Kran vom Strand weggehoben. Schau dir die Aktion im Video an:

Video: watson/nina bürge

Das tote Meerestier wog rund zwei Tonnen, weshalb der Kran die letzte Hoffnung war, ihn vom Strand wegzubringen. Andere ergriffene Massnahmen seien zuvor gescheitert, wie eine Nachrichtenagentur aus Uganda schreibt.

Der Kadaver des Wals werde nun auf einem gesicherten Fleck Land begraben. Dort würde er auch die ersten Tage noch bewacht werden. Die Organisation Greenpeace Afrika hatte nach dem Tod des Wals gesagt, dass die Bevölkerung dies als Warnung sehen soll, dass Meerestiere zunehmend unter dem Klimawandel und der Umweltverschmutzung leiden. (nib)

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