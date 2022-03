Amazon-Gründer Bezos schickt weitere sechs Menschen ins All

Es war bereits der vierte bemannte All-Ausflug des Unternehmens: Beim ersten im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als «Captain Kirk» in «Star Trek» weltberühmt geworden war.

Die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle und Gary Lai, ein Manager von Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin, hoben am Dienstag an Bord des Raketensystems «New Shepard» im Westen des US-Bundesstaats Texas ab, wie auf Live-Bildern der Firma zu sehen war. Rund zehn Minuten später landete die Kapsel des weitgehend automatisierten Raketensystems mithilfe von Fallschirmen wieder.

Russische Deserteure: «Ich habe erwartet, dass dies passieren wird»

Militärpsychologe Hubert Annen erklärt, weshalb es zu Desertationen bei der russischen Armee kommt. Zudem erzählt er, wie in vergangenen Konflikten versucht wurde, die Gegner zum Überlaufen zu bewegen. Zum Beispiel mit gefälschten Banknoten.

Der Krieg in der Ukraine dauert schon länger als einen Monat. Was lässt sich über die Moral auf den beiden Seiten sagen?

Hubert Annen: Die Ukrainer verteidigen ihr eigenes Land. Das ist aus ideologischer Sicht eine ganz andere Ausgangslage als für den durchschnittlichen russischen Soldaten, der möglicherweise nicht mal genau darüber informiert wurde, um was es bei seinem Einsatz genau geht. Plötzlich findet er sich im Feindesland wieder, der Nachschub funktioniert nicht, das Wetter ist schlecht und der Gegner ist stärker als zunächst angenommen. Von der Moral her gibt es daher beträchtliche Unterschiede zwischen den beiden Seiten.