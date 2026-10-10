TPLF-Kämpfer am 4. Oktober in Mek’ele, der Hauptstadt der Region Tigray. Bild: keystone

Analyse

Der Krieg in Äthiopien droht zu einem Flächenbrand zu werden

Nach knapp vier Jahren eines brüchigen Friedens ist der Krieg in Äthiopien zurück: Im Norden des Landes kämpfen Rebellengruppen gegen die Regierungstruppen und eritreische Soldaten sind in die Region Tigray einmarschiert. Der Konflikt droht sich zu einem regionalen Flächenbrand zu entwickeln.

Daniel Huber Folge mir

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Am Horn von Afrika spitzt sich die Lage zu. In Somalia und im Sudan wüten Bürgerkriege, während sich die Spannungen im Südsudan verschärfen. Derweil haben die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Jemen die islamistischen Huthi-Milizen wieder von der Küste entlang der strategisch wichtigen Meerenge von Bab al-Mandab vertrieben.

Vor allem aber ist der Krieg in Äthiopien, das sich im Zentrum der Region am Horn von Afrika befindet, wieder aufgeflammt. Von 2020 bis 2022 hatte im Norden des Landes bereits ein extrem blutiger Bürgerkrieg getobt; nun bekämpfen sich erneut Truppen der Zentralregierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed und Einheiten der Tigray People’s Liberation Front (TPLF) sowie mit dieser verbündete bewaffnete Gruppen. Zudem sind offenbar eritreische Truppen in die Konfliktregion Tigray vorgerückt. Sie seien von äthiopischen Drohnen angegriffen worden, berichten Augenzeugen. Die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen haben sich mittlerweile von Tigray auf die benachbarten Regionen Afar und Amhara ausgeweitet.

Mit den äthiopischen Regierungstruppen (ENDF) verbündete Kämpfer am 7. Oktober in Mek’ele, das sie von der TPLF zurückerobert haben. Bild: Anadolu

Was auf den ersten Blick wie ein innenpolitischer Konflikt aussieht, hat in Wirklichkeit auch eine internationale Dimension. So beschuldigt die Regierung in Addis Abeba das nördliche Nachbarland Eritrea, die neue Koalition der Rebellen zu unterstützen. Äthiopien hat seine Botschaft in Asmara geschlossen und zehn eritreische Diplomaten ausgewiesen. Eritrea, das im Bürgerkrieg noch gemeinsam mit den Regierungstruppen gegen die TPLF vorgegangen war, hat den Vorwurf zurückgewiesen und die diplomatischen Beziehungen zu Äthiopien abgebrochen. Das Aussenministerium in Asmara erklärte, dem Land bleibe angesichts der «feindseligen Handlungen» Äthiopiens keine andere Wahl.

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed. Bild: keystone

Äthiopien beschuldigt indes nicht nur Eritrea, sich in den inneräthiopischen Konflikt einzumischen, sondern auch Ägypten und den Sudan. Beide Staaten weisen den Vorwurf aus Addis Abeba entschieden zurück. Die Militärregierung des Sudans warf Äthiopien umgehend vor, seinerseits die sudanesische RSF-Miliz zu unterstützen, gegen die die sudanesische Armee seit dreieinhalb Jahren in einem verheerenden Bürgerkrieg kämpft. In der Tat unterhalten die äthiopischen Konfliktparteien Beziehungen zu Akteuren in benachbarten Staaten, die wiederum in weitere Konflikte und Rivalitäten verwickelt sind. Der neuerliche Krieg in Äthiopien könnte sich daher zu einem Flächenbrand in der gesamten Region ausweiten.

Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Akteure und wie sieht das Geflecht der Beziehungen unter den Konfliktparteien aus?

Inhaltsverzeichnis Äthiopien Eritrea Sudan Somalia Jemen

Äthiopien

Die Tigray People’s Liberation Front (TPLF) war jahrzehntelang eine dominierende politische Kraft in Äthiopien. Ihr Anführer Meles Zenawi regierte Äthiopien von 1991 bis zu seinem Tod im Jahr 2012 als Autokrat mit der Unterstützung einer von der TPLF dominierten Koalition. Das zusehends diktatorisch agierende Regime drängte ethnische Gruppen wie die Oromo und die Amhara an den Rand, was deren Widerstand herausforderte. Nach Zenawis Tod regierte die TPLF zunächst weiter, doch 2018 führten Proteste der Oromo-Bevölkerung zur Ernennung des in Oromia geborenen Abiy Ahmed zum Premierminister. Damit verlor die TPLF ihren Einfluss auf die Zentralregierung.

Meles Zenawi im Jahr 2011. Bild: EPA

Abiy wurde, besonders auch im Westen, als Hoffnungsträger gefeiert und begann in der Tat, Einschränkungen von politischen Freiheiten aufzuheben. Doch bis 2020 verschärften sich die ethnischen Spannungen in Äthiopien wieder deutlich. Hinzu kamen wiederholte Verschiebungen der seit langem versprochenen nationalen Wahlen. In Tigray beschloss die Regionalregierung, trotz Anordnungen der Bundesregierung Kommunalwahlen abzuhalten – diese festigten die Kontrolle der TPLF über die Region. Im November 2020 warf Abiy der TPLF vor, ein Militärlager der Bundesregierung angegriffen zu haben, und befahl den Truppen der Äthiopischen Nationalen Verteidigungskräfte (ENDF), nach Norden in die Region Tigray vorzustossen. Damit begann der Bürgerkrieg, in den auch eritreische Truppen auf Seiten der ENDF eingriffen.

Verwaltungsgliederung Äthiopiens. Sie folgt ungefähr der Verteilung der Ethnien. Karte: Wikimedia/Jfblanc

Der blutige Konflikt – einige Beobachter sprachen von Völkermord – spaltete Äthiopien entlang ethnischer Grenzen. Die Regionalarmee von Oromia, die Oromo Liberation Army (OLA), verbündete sich mit der TPLF, während Ethnonationalisten aus Amhara und Afar, den an Tigray angrenzenden Regionen, auf der Seite der Regierungstruppen standen. Es kam zu Ausbrüchen ethnisch motivierter Gewalt; in Amhara wurden Angehörige der Oromo-Ethnie angegriffen, in Oromia kam es zu Pogromen in Enklaven mit Amhara-Mehrheit. Als der Bürgerkrieg 2022 mit einem in Pretoria in Südafrika unterzeichneten Abkommen endete, waren in Tigray bereits etwa 600'000 Menschen umgekommen. Die TPLF war weitgehend besiegt.

Nach einer Phase des brüchigen Friedens hat die TPLF im vergangenen April die von der Zentralregierung eingesetzte Verwaltung aus der Region Tigray vertrieben und dort wieder faktisch die Kontrolle übernommen. Im September 2026 hat sie die aus sieben Gruppen bestehende Allianz für das Überleben gebildet, deren Ziel es ist, die Regierung von Abiy zu stürzen. Dem heterogenen Bündnis gehören neben der TPLF unter anderem die Rebellengruppe Oromo Liberation Army (OLA) und die Miliz Fano aus der Region Amhara an, die in der Vergangenheit noch auf gegensätzlichen Seiten standen. Die Rebellentruppen konnten Ende September die Hauptstadt von Tigray, Mek’ele, besetzen, doch die ENDF eroberten die Stadt im Oktober zurück und rücken weiter nach Norden vor.

Kämpfer der Oromo Liberation Army (OLA). Bild: AP

Eritrea

Die Spannungen zwischen Äthiopien und Eritrea sind nicht neu. Eritrea war lange eine Provinz Äthiopiens und erlangte 1993 nach einem dreissigjährigen Krieg seine Unabhängigkeit. Damit verlor Äthiopien den Zugang zum Meer; lediglich die eritreische Hafenstadt Assab sollte Äthiopien als Freihafen dienen. Von 1998 bis 2000 herrschte ein offener Krieg zwischen den beiden Staaten, darauf folgte ein fast zwanzig Jahre dauernder «eingefrorener Konflikt», der beiden Ländern politisch und wirtschaftlich schadete. Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed erhielt 2019 den Friedensnobelpreis für die Beendigung des Konflikts mit Eritrea.

Kämpfer der Eritrean People's Liberation Front (EPLF) 1978 vor dem Einsatz an der Front. Bild: Hulton Archive

In Asmara befürchtet man, dass Äthiopien danach trachtet, eritreische Häfen und Küstengebiete unter seine Kontrolle zu bringen. Bisher verläuft Äthiopiens einziger Zugang zum Roten Meer über den Hafen von Dschibuti, was mit extrem hohen Kosten verbunden ist. Addis Abeba sieht im Verlust des Meereszugangs eine entscheidende strategische Einschränkung für das bevölkerungsreichste Binnenland der Welt. Abiy Ahmed verkündete schon letztes Jahr, der Meerzugang sei für Äthiopien existenziell – man werde ihn im Zweifel «zurückerobern». Eritrea wiederum betrachtet die uneingeschränkte Kontrolle über den Hafen Assab als Pfeiler seiner hart erkämpften Souveränität.



Anders als noch im Bürgerkrieg von 2020 bis 2022 stehen Eritrea und Äthiopien nun auf entgegengesetzten Seiten. Der eritreische Präsident Isaias Afewerki, der das abgeschottete und bitterarme Land seit 1993 autoritär regiert, soll den Tigray-Rebellen laut diplomatischer Quellen Zugang zur Küste gewähren. Während des Bürgerkriegs waren sie dagegen von allen Seiten abgeschnitten gewesen. Die Unterstützung der Rebellen im Norden Äthiopiens könnte dazu dienen, die äthiopischen Streitkräfte zu binden und so deren Vormarsch auf eritreisches Gebiet – etwa um einen Meerzugang zu erobern – zu erschweren. Afewerki traf sich am vergangenen Wochenende mit den Präsidenten von Ägypten, des Sudans und Somalias.

Sudan

Der Sudan ist seit drei Jahren durch den Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen des Militärs gespalten. Der Bürgerkrieg zwischen den Sudanesischen Streitkräften (SAF) unter De-facto-Staatschef Abdel Fattah Burhan und den Rapid Support Forces (RSF) unter seinem ehemaligen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo hat die Hauptstadt Khartum verwüstet und entvölkert und eine Hungersnot ausgelöst. Im Sudan herrscht eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt; mehr als 13 Millionen Menschen wurden vertrieben.

Deserteure der RSF ergeben sich im August 2026 SAF-Einheiten. Bild: keystone

Beide Konfliktparteien werden von externen Verbündeten unterstützt, die ihrerseits um Einfluss in der Region ringen. So unterstützen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) – die ein wichtiger Verbündeter der äthiopischen Regierung sind – laut Uno-Experten die RSF. Abu Dhabi dementiert diesen Vorwurf. Auch Addis Abeba soll die RSF unterstützen; Äthiopien soll unter anderem im Westen des Landes ein geheimes Ausbildungslager betreiben. Von äthiopischen Stützpunkten aus sollen die RSF-Milizen zudem mit Nachschub versorgt worden sein. Überdies soll es von dort aus Drohnenangriffe auf die SAF gegeben haben. Die äthiopische Regierung bestreitet dies. Die Rivalität zwischen den Emiraten und Saudi-Arabien zeigt sich auch hier: Saudi-Arabien betrachtet die Aktivitäten der VAE am Horn von Afrika als Bedrohung seiner nationalen Sicherheit und unterhält enge Beziehungen zu den SAF.

Die SAF wiederum werden von Ägypten und Eritrea unterstützt. Zudem soll zumindest ein Teil der Tigray-Rebellen Seite an Seite mit den SAF-Truppen gekämpft haben. Zwischen den SAF und Äthiopien besteht überdies ein Konflikt wegen der gigantischen Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre, die Äthiopien unweit der Grenze zum Sudan am Blauen Nil gebaut hat. Dieser Staudamm hat sowohl den Sudan als auch Ägypten, die beide vom Wasser des Nils abhängig sind, gegen Äthiopien aufgebracht. Kairo hat in der gegenwärtigen Krise denn auch Stellung gegen Äthiopien bezogen; die beiden Staaten erklärten je einen Diplomaten des anderen Landes zur unerwünschten Person.

Somalia

Der somalische Staat, der noch 1977 Äthiopien im Ogadenkrieg angegriffen hatte und 1978 zurückgeschlagen wurde, ist seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 1988 zerfallen. Der Nordwesten hat sich 1991 als Somaliland faktisch unabhängig gemacht, während es im restlichen Staatsgebiet, dessen Süden die islamistische Terrormiliz al-Shabaab beherrscht, immer wieder zu Kämpfen kommt. Äthiopien hat als Regionalmacht verschiedentlich dort interveniert; 2007 marschierten äthiopische Truppen in Somalia ein, um die Machtübernahme von Islamisten zu verhindern – was jedoch zu deren Radikalisierung führte. Sie blieben bis 2009 im Land.

Die Beziehungen zwischen Somalia und Äthiopien waren zeitweise gespannt, weil Addis Abeba 2024 der abtrünnigen Provinz Somaliland im Austausch für einen Zugang zum Meer die diplomatische Anerkennung in Aussicht gestellt hatte. Unter Vermittlung der Türkei konnten die beiden Länder den Streit jedoch beilegen. Allerdings hat Israel, ein Verbündeter Äthiopiens, Ende 2025 als bisher erstes Land Somaliland als unabhängigen Staat anerkannt – ein Schritt, der von der Arabischen Liga, der Türkei, Ägypten, Dschibuti und Saudi-Arabien heftig kritisiert wurde. Israel versucht im Hinblick auf die feindlichen Huthi-Milizen im Jemen, sich mit Somaliland einen wichtigen Stützpunkt in der Nähe der strategisch bedeutsamen Meerenge von Bab al-Mandab zu verschaffen. Es soll bereits eine israelische Militärbasis in Somaliland geben.

Der Botschafter von Somaliland in Israel, Mohamed Hag (l.), wird im Mai 2026 vom israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog empfangen. Bild: keystone

Auch die VAE unterhalten eine enge strategische, wirtschaftliche und militärische Partnerschaft mit Somaliland. Somaliland betreibt ein Vertretungsbüro in Abu Dhabi, während die VAE ein Verbindungsbüro in Hargeisa unterhalten. Die Emirate haben sich zudem langfristige Nutzungsrechte für militärische und logistische Anlagen in der Hafenstadt Berbera gesichert.

Jemen

Auf der asiatischen Seite des Roten Meeres, im Jemen, ist ebenfalls Bewegung in die Fronten des seit 2004 andauernden Konflikts gekommen. Die Huthi sind eine politisch-militärische Bewegung, die sich selber «Ansar Allah» (Helfer Gottes) nennen; ihr Kampfruf lautet: «Allah ist gross! Tod den USA! Tod Israel! Verdammt seien die Juden! Sieg dem Islam!» Sie sind Zaiditen, eine Abspaltung des schiitischen Islams.

Im jemenitischen Bürgerkrieg gelang den Huthi-Milizen 2014 die Einnahme der Hauptstadt Sanaa. Als schiitische militante Bewegung werden sie durch das iranische Mullah-Regime unterstützt und betrachten sich als Teil der iranischen «Achse des Widerstands», zu der auch die libanesische Hisbollah und die palästinensische Hamas zählen. Die Huthi haben sich ihre Eigenständigkeit allerdings weitgehend bewahrt.

Die jemenitischen Regierungstruppen werden dagegen von Saudi-Arabien unterstützt, das ab 2015 militärisch im Jemen intervenierte, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) entsandten Truppen zur Unterstützung der jemenitischen Regierung, zogen diese aber 2025 wieder ab, nachdem es zum Bruch mit Saudi-Arabien gekommen war.

Saudi-arabischer Luftangriff am 8. Oktober auf eine Huthi-Stellung in der Provinz Taʿizz. Bild: keystone

In der Folge des Iran-Kriegs ist der Bürgerkrieg im Jemen wieder aufgeflammt. Die Huthi-Milizen konnten entlang der Küste vorstossen und Ende September das Gebiet an der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle bringen. Durch diese Meeresstrasse geht in regulären Zeiten ein Drittel des globalen Containerverkehrs – eine Störung der Schifffahrt dort hätte weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft. Im Oktober haben jedoch die Regierungstruppen die Huthi zurückgedrängt, auch dank massiver saudi-arabischer Luftunterstützung. Die Huthi antworteten mit Drohnenangriffen auf die saudi-arabische Öl-Infrastruktur.

Das Fazit aus all diesen Vorgängen: Am Horn von Afrika mit Äthiopien im Zentrum überschneiden sich verschiedene Konfliktlinien, und unterschiedliche Akteure, die einander zum Teil in alter Feindschaft verbunden sind, versuchen dort, ihre Interessen durchzusetzen. In diesem komplexen Geflecht kann jede Intervention über eine Grenze hinweg unabsehbare Folgen an einem anderen Ort nach sich ziehen. Die Gefahr besteht daher, dass der Krieg in Äthiopien sich weit über die Grenzen des Landes ausweiten könnte. Die Lage ist derzeit so brisant wie schon lange nicht mehr.