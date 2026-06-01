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Wahl in Äthiopien – Sieg von Abiy gilt als wahrscheinlich

Ethiopia&#039;s Prime Minister Abiy Ahmed Ali delivers a speech during the annual African Union Summit at the Addis International Convention Center in Addis Ababa, Ethiopia, Saturday, Feb. 14, 2026. ( ...
Abiy Ahmed Ali.Bild: keystone

Wahl in Äthiopien – Sieg von Abiy gilt als wahrscheinlich

01.06.2026, 07:0401.06.2026, 07:04

In Äthiopien haben die Parlamentswahlen begonnen, bei denen mit einem erneuten Erfolg der Partei des umstrittenen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali gerechnet wird. Rund 50 Millionen Wahlberechtigte können seit sechs Uhr morgens ihre Stimme abgeben. Überraschungen erwartet niemand beim Ausgang der Wahl im zweitbevölkerungsreichsten Land Afrikas. Regierungschef Abiy, seit 2018 im Amt, dürfte mit seiner Wohlstandspartei (PP) auch diesmal siegreich aus der Wahl hervorgehen. Das Ergebnis muss bis zum 11. Juni bekanntgegeben werden.

Der allgemein erwartete Wahlsieg des Friedensnobelpreisträgers, der sein Land am Horn von Afrika in einen blutigen Bürgerkrieg mit etwa 600'000 Toten in der nördlichen Region Tigray führte, ist auch auf den Mangel an aussichtsreichen Gegenkandidaten zurückzuführen, die an der Wahl teilnehmen dürfen. Bewaffnete Gruppen in den Regionen Oromia und Amhara blockieren Strassen, um die Teilnahme an der Wahl zu verhindern, weil sie dagegen protestieren, dass ihre politischen Anführer im Gefängnis sitzen.

Die einstige Bürgerkriegsregion Tigray nimmt zum zweiten Mal nicht an der Wahl teil, nachdem sie bereits 2021 ausgeschlossen war. Bei der Wahl bewerben sich mehr als 2'000 Kandidaten um 502 Abgeordnetenmandate. Bei der Wahl 2021 waren 410 von 436 Mandaten an Abiys Partei gefallen. Menschenrechtsgruppen hatten die Wahl als nicht frei und fair kritisiert. (sda/dpa)

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