Milei zieht Anhänger mit Krypto-Empfehlung ab – jetzt wird seine Absetzung gefordert

Sobald der Wert der Währung stark angestiegen ist, verkaufen die grossen Anteilseigner ihre Anteile und die Währung bricht zusammen. Laut Smaldone dauerte dieser Prozess bei $LIBRA etwa zwei Stunden. «Der Gewinn liegt bei etwa 107 Millionen Dollar», sagte der Informatiker der Nachrichtenagentur AFP. In welche Taschen dieser geflossen ist, ist unbekannt. Ob Javier Milei so unbeteiligt ist, wie er angibt, darf zumindest angezweifelt werden. (t-online/con)

Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorben

Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind eine Mutter und ihre kleine Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Es handele sich um ein zweijähriges Mädchen und eine 37 Jahre alte Frau aus München, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit. Am Nachmittag kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Anschlagsort und legte eine weisse Rose an einem improvisierten Gedenkort nieder.