Trumps Krypto: Jetzt zockt auch einer seiner Helfer und Berater ab

Jetzt zockt auch ein Trump-Helfer mit Kryptos ab

Die Schleusen sind offen. Nachdem bereits Präsident Trump und seine Gattin Melania kurz vor der Inauguration eigene Kryptocoins veröffentlicht hatten, zog nun auch ein Trump-Helfer nach.

Ryan Fournier gründete 2015 die Bewegung «Studenten für Trump» und steht dieser auf nationaler Ebene weiterhin vor. Auf X folgen ihm über 1,2 Millionen Leute – und dort startete er auch die Promo-Tour des «Official Tiktok Coin». Den dubiosen Meme-Coin hatte er zuvor mit einem technikaffinen Experten mit dem Pseudonym Asta ins Leben gerufen. Als Gegenleistung erhielt Fournier 50 Prozent (!) sämtlicher Coins. Trotz des irreführenden Namens gab Fournier zu, dass der Coin keineswegs offiziell sei.



screenshot x

Nach seiner Werbung kannte der Kurs des Coins kurzfristig nur noch eine Richtung, was Fournier zu weiteren Tweets bewegte – bis das Projekt 90 Millionen Dollar und ein Coin beinahe 10 US-Cent Wert hatte.

Fournier treibt den Preis seines Coins aktiv in die Höhe. bild: Screenshot x

Doch es kam, was in solchen Fällen immer kommt: der rapide Abstieg. Auch Fournier veräusserte Coins im grossen Stil. Rund 700'000 Dollar soll er so eingenommen haben. Damit befeuerte er den dramatischen Absturz gleich selbst. Er, der selbst ernannte «Kryptoneuling», leugnete den Verkauf zuerst. Die Beweise sind allerdings für jedermann auf der Blockchain einsehbar – was Fournier mutmasslich nicht wusste. Am Ende musste er den Verkauf gestehen.

Klassische «Pump and dump»-Kursbewegung. Tiktok Official ist klinisch tot. bild: Screenshot geckoterminal

Er habe aus Angst gehandelt, gab er sich auf X geläutert. Asta habe mit ihm ein übles Spiel gespielt – er sei selber Opfer und bedaure den Vorfall. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Ein inoffizieller «Official Toktok-Coin» hat heute noch weniger als einen Zehntel US-Cent wert.

Es ist kaum zu erwarten, dass Leute wie Ryan Fournier unter dieser US-Administration für solche Vergehen gebüsst werden. bild: screenshot X

Und auch die nächsten Schritte sind wie aus dem Lehrbuch: Verräterische Tweets werden gelöscht, Bedauern ausgedrückt und die Hände in Unschuld gewaschen. Zurück bleibt eine grosse Menge an gutgläubigen Geprellten, die im besten Fall eine Lektion fürs Leben gelernt haben, im schlechtesten Fall aber ihre Ersparnisse verloren.

Laut seinem letzten Post will Fournier nun nichts mehr mit Krypto zu tun haben.

Ein ähnliches, wenn auch etwas langsameres Schicksal erfahren aktuell die Coins der Eheleute Trump. $Trump fiel von einem Höchststand von 73 Dollar vorgestern auf heute 31 (aktuell 37) Dollar. Melanias Memecoin fiel von 13 Dollar (gestern) auf 3.41 Dollar.