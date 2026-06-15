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Russland: Oberst stirbt offenbar nach Fenstersturz

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Der russische Oberst Oleg Sokolenko soll in Rostow-am-Don ums Leben gekommen sein. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Rätselhafter Tod: Russischer Oberst stirbt offenbar nach Fenstersturz

Ein russischer Militärkommissar soll nach einem Sturz aus grosser Höhe seinen Verletzungen erlegen sein. Ein Abschiedsbrief wurde gefunden, die Motive bleiben unklar.
15.06.2026, 15:1715.06.2026, 16:27
Simon Cleven / t-online
Ein Artikel von
t-online

In Rostow-am-Don ist Oberst Oleg Sokolenko, Kommissar der russischen Militärbezirke Proletarski und Perwomaiski, laut eines Medienberichts infolge eines Fenstersturzes ums Leben gekommen. Das berichtet das russische Lokalportal «Bloknot-Rostov» unter Berufung auf die örtlichen Sicherheitsbehörden.

Demnach gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich um einen Suizid handelt. Sokolenko sei bereits Mitte vergangener Woche nahe seines Wohnhauses bewusstlos aufgefunden worden. Später starb er an den Folgen der Verletzungen, die wohl auf einen Sturz aus grosser Höhe hindeuteten. Laut des Berichts wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Darin habe er sich von seinen Angehörigen verabschiedet, die Gründe für seinen mutmasslichen Suizid jedoch nicht erklärt.

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Bild: shutterstock

«Bloknot-Rostov» berichtet weiter, dass die Ermittlungen zu dem Fall noch liefen. Offiziell bestätigt haben die russischen Sicherheitsbehörden den Tod Sokolenkos noch nicht. Laut des Portals führt die Webseite des regionalen Wehrdienstamts die Stelle des Kommissars der Militärbezirke Proletarski und Perwomaiski mittlerweile jedoch als vakant auf. Der Militärkommissar ist für Rekrutierung, Wehrpflicht und Mobilmachung in seinem jeweiligen Bezirk zuständig.

Wiederholt Fensterstürze in Russland

In Russland kommt es immer wieder zu mysteriösen Fensterstürzen und tödlichen Unfällen bekannter Persönlichkeiten aus Politik, Militär, Kultur und Wirtschaft. Im Juli 2024 stürzte etwa die renommierte Ökonomin Valentina Bondarenko aus dem Fenster ihrer Wohnung, im Oktober desselben Jahres der Oligarch Michail Rogatschow. Im Februar 2025 stürzten binnen eines Tages gleich zwei russische Offiziere aus Fenstern.

Bereits 2022 war der Lukoil-Vorstandschef Rawil Maganow beim Sturz aus einem Moskauer Krankenhausfenster ums Leben gekommen. Zuvor war auch der Lukoil-Manager Alexander Subbotin unter ungeklärten Umständen gestorben – angeblich während einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht.

Zuletzt hatte es ausserdem Anschläge auf ranghohe Militärs in Russland gegeben. In Moskau starb etwa vergangene Woche ein General bei der Explosion einer Autobombe.

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14 Kommentare
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D.Enk-Zettel
15.06.2026 15:22registriert Oktober 2021
Suizid tönt sehr überzeugend. Warscheinlich wurd ihm eine Betriebsanletung für den perfekten Sturz vom Kreml zugestellt.
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Zaungast
15.06.2026 16:25registriert März 2014
Rätselhaft!? Wenn es in Russland einen Tod gibt, der nicht rätselhaft ist, dann der altbekannte und beliebte Fenstersturz.
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