Wirbel um Suizidversuch: Norwegischer Ex-Premierminister im Spital

Der frühere norwegische Ministerpräsident Thorbjørn Jagland wurde nach einem mutmasslichen Suizidversuch in ein Krankenhaus eingeliefert.

Jaglands Zustand soll ernst sein. Sein genauer Aufenthaltsort bleibt zum Schutz der Privatsphäre geheim, wie die norwegische Online-Zeitung «iNyheter» unter Berufung auf eine zuverlässige Quelle berichtete. Die norwegische Tageszeitung «Verdens Gang» berichtete ebenfalls, dass der 75-Jährige derzeit im Spital behandelt werde. Sie schrieb jedoch nicht von einem Selbstmordversuch, sondern von einer Krankheit.

Jaglands Anwalt bestätigte, dass sich dieser aktuell im Spital befindet. Er dementiert jedoch den Suizidversuch.

Thorbjørn Jagland und Jeffrey Epstein

Am 12. Februar wurde Thorbjørn Jagland wegen schwerer Korruption im Zusammenhang mit seiner engen Beziehung zu Jeffrey Epstein angeklagt. Zeitgleich mit der Anklage führte die Polizei umfassende Durchsuchungen in Jaglands Immobilien durch, darunter Wohnungen in Oslo und Risør.

Als die Polizei am 12. Februar die Wohnung des ehemaligen Spitzenpolitikers in Oslo durchsuchte, erklärte Jagland dem Norwegischen Rundfunk: «Ich habe nur eines zu sagen, und zwar, dass ich sehr froh bin, dass die Angelegenheit aufgeklärt wird. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»

Die zuständigen Ermittler baten den Europarat, Jaglands Immunität aufzuheben, was am Tag vor den Durchsuchungen geschah. Laut der Ermittlungen haben Jagland und seine engsten Familienangehörigen zwischen 2011 und 2018 mehrfach Epsteins Privatwohnungen in Paris und New York genutzt und sich in der Villa des Sexualstraftäters in Palm Beach, Florida, aufgehalten.

Epstein habe ausserdem die Reisekosten im Zusammenhang mit einem dieser Aufenthalte für sechs Personen übernommen. Zusätzlich soll Jagland Epstein um Hilfe bei einem Bankkredit gebeten haben. Ob dieser tatsächlich zustande kam, ist bislang unklar.

Auf die Frage, wie der ehemalige norwegische Premierminister zu der Angelegenheit stehe, antwortete dieser: «Mein Anwalt hat genug gesagt.» (val)