klar
DE | FR
burger
International
Epstein-Affäre

Wirbel um Suizidversuch: Norwegischer Ex-Premierminister im Spital

epa04192091 Secretary General of the Council of Europe Thorbjorn Jagland during an interview with APA-Austria Press Agency in Vienna, Austria, 05 May 2014. Jagland returned from Ukraine where he had o ...
Bild: EPA/APA

Wirbel um Suizidversuch: Norwegischer Ex-Premierminister im Spital

24.02.2026, 21:2624.02.2026, 22:11

Der frühere norwegische Ministerpräsident Thorbjørn Jagland wurde nach einem mutmasslichen Suizidversuch in ein Krankenhaus eingeliefert.

Jaglands Zustand soll ernst sein. Sein genauer Aufenthaltsort bleibt zum Schutz der Privatsphäre geheim, wie die norwegische Online-Zeitung «iNyheter» unter Berufung auf eine zuverlässige Quelle berichtete. Die norwegische Tageszeitung «Verdens Gang» berichtete ebenfalls, dass der 75-Jährige derzeit im Spital behandelt werde. Sie schrieb jedoch nicht von einem Selbstmordversuch, sondern von einer Krankheit.

Jaglands Anwalt bestätigte, dass sich dieser aktuell im Spital befindet. Er dementiert jedoch den Suizidversuch.

Thorbjørn Jagland und Jeffrey Epstein

Am 12. Februar wurde Thorbjørn Jagland wegen schwerer Korruption im Zusammenhang mit seiner engen Beziehung zu Jeffrey Epstein angeklagt. Zeitgleich mit der Anklage führte die Polizei umfassende Durchsuchungen in Jaglands Immobilien durch, darunter Wohnungen in Oslo und Risør.

Als die Polizei am 12. Februar die Wohnung des ehemaligen Spitzenpolitikers in Oslo durchsuchte, erklärte Jagland dem Norwegischen Rundfunk: «Ich habe nur eines zu sagen, und zwar, dass ich sehr froh bin, dass die Angelegenheit aufgeklärt wird. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»

Die zuständigen Ermittler baten den Europarat, Jaglands Immunität aufzuheben, was am Tag vor den Durchsuchungen geschah. Laut der Ermittlungen haben Jagland und seine engsten Familienangehörigen zwischen 2011 und 2018 mehrfach Epsteins Privatwohnungen in Paris und New York genutzt und sich in der Villa des Sexualstraftäters in Palm Beach, Florida, aufgehalten.

Epstein habe ausserdem die Reisekosten im Zusammenhang mit einem dieser Aufenthalte für sechs Personen übernommen. Zusätzlich soll Jagland Epstein um Hilfe bei einem Bankkredit gebeten haben. Ob dieser tatsächlich zustande kam, ist bislang unklar.

Auf die Frage, wie der ehemalige norwegische Premierminister zu der Angelegenheit stehe, antwortete dieser: «Mein Anwalt hat genug gesagt.» (val)

Lass dir helfen!
Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Das ist Putins grösste Angst»: Russland-Experte sagt, was im Ukraine-Krieg Hoffnung macht
Zu Beginn des fünften Kriegsjahres benennt Osteuropa-Kenner Ulrich Schmid von der Uni St. Gallen die wunden Punkte des Kremls.
Der russische Krieg gegen die Ukraine geht ins fünfte Jahr. Wer ist aktuell im Vorteil, die Russen oder die Ukrainer?
Ulrich Schmid: Im Moment sieht es so aus, dass die Ukrainer wieder einen leichten Vorteil haben. Das hat damit zu tun, dass Elon Musk die Russen von seinem Satellitensystem Starlink ausgeschlossen hat. Das war eine direkte Anfrage des neuen, sehr jungen ukrainischen Verteidigungsministers Mykhaylo Fedorow, der aus der Tech-Branche kommt und offensichtlich einen guten Draht zu Elon Musk hat.
Zur Story