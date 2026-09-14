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Polens Armee fischt Kampfdrohne aus der Ostsee

epa13220057 Training demonstration by units of the 18th Mechanized Division using live ammunition at the Army Training Ground in Nowa Deba, southeastern Poland, 07 September 2026. The event is taking ...
Polnische Soldaten trainieren am 7. September 2026 auf dem Truppenübungsplatz Nowa Dęba im Südosten Polens.Bild: keystone

Polens Armee fischt Kampfdrohne aus der Ostsee

14.09.2026, 15:1214.09.2026, 15:12

Polens Armee hat unweit der Küste eine Kampfdrohne aus der Ostsee geborgen.

«Die erste Begutachtung deutet darauf hin, dass es sich um eine aus Russland stammende Militärdrohne handelt», schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. Das Flugobjekt sei in der Nähe des Badeortes Rusinowo in Westpommern gefunden worden.

Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Armee sagte dem Sender TVN24, höchstwahrscheinlich sei es eine Drohne vom Typ Gerbera. Da die Flugabwehr seit dem 30. Juli keine Verletzung des Luftraums mehr registriert habe, sei die Drohne möglicherweise aus internationalen Gewässern angeschwemmt worden. Spezialisten würden nun untersuchen, ob das Flugobjekt Sprengstoff enthalte. Russland setzt bei Luftangriffen gegen die Ukraine auch unbewaffnete Drohnen als Köder ein, um die Flugabwehr abzulenken.

Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Moskau bedroht. Erst am Sonntag hatte ein russischer Drohnenangriff auf einen Zug von Kiew nach Warschau kurz vor der Grenze zu Polen die polnische Regierung alarmiert. (sda/dpa)

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