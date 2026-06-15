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B-52-Bomber stürzt kurz nach dem Start in Kalifornien ab – acht Tote

Video: watson/X

B-52-Bomber stürzt kurz nach dem Start in Kalifornien ab – acht Tote befürchtet

15.06.2026, 21:5816.06.2026, 00:56

Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit. Nach ersten Erkenntnissen konnte niemand den Absturz überleben.

Der Langstreckenbomber war am späten Montagvormittag (Ortszeit) zu einem routinemässigen Testflug abgehoben. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Luftwaffenstützpunkt mit. Die Ursache für den Absturz blieb zunächst unklar.

Electronic Warfare Officer Major Christopher Cousler looks on as a B-52 bomber from the 93rd Bomb Squadron at Barksdale Air Force Base in Louisiana flies over the Byron Nelson golf tournament in McKin ...
Ein Flugzeug der US-amerikanischen Streitkräfte ist in den USA abgestürzt (Symbolbild).Bild: keystone

Die Flugzeuge des Herstellers Boeing vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe, bekannt auch als «Stratofortress» (auf Deutsch etwa: «Festung in der Stratosphäre»). Im Normalfall haben sie fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Sie können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen.

Der Militärflughafen wurde laut Mitteilung vorerst geschlossen. Alle ankommenden Flugzeuge würden umgeleitet. Die Edwards Air Force Base befindet sich gut 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. Sie dient dem Militär unter anderem als Testgelände. In der Vergangenheit hatten die USA von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.

B-52-Bomber im Iran-Krieg eingesetzt

Seit mehr als 60 Jahren bilden die B-52 das Rückgrat der Bomberflotte der USA. Sie dienen zum einen zur nuklearen Abschreckung, kamen zuletzt aber auch immer wieder im Iran-Krieg zum Einsatz - etwa weil sie besonders schwere, bunkerbrechende Bomben abwerfen können.

Bereits im Jahr 2016 war ein B-52-Bomber der US-Luftwaffe auf der pazifischen Insel Guam abgestürzt. Damals waren alle sieben Menschen an Bord unverletzt geblieben.

Weit verheerender ging ein Unfall im Jahr 1966 aus, als ein B-52-Bomber in Spanien mit einem Tankflugzeug kollidierte. Beide Maschinen stürzten in der Nähe der Ortschaft Palomares ab. Die Atombomben an Bord der B-52 - mit einem Vielfachen an Sprengkraft der Hiroshima-Bombe - explodierten nicht. Zwei von ihnen platzten aber beim Aufprall auf den Boden auf und setzten radioaktives Plutonium frei. (sda/dpa)

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