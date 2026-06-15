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USA und Iran unterzeichnen Erklärung für Kriegsende

USA und Iran unterzeichnen Erklärung für Kriegsende

15.06.2026, 18:0215.06.2026, 18:11

Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits digital unterzeichnet. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter.

Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf das Abkommen verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden.

Details des Abkommens sollten binnen 24 bis 48 Stunden veröffentlicht werden, sagte ein anderer US-Regierungsbeamter. «Echte technische Gespräche» sollten dann später in der Woche folgen. Dabei solle US-Vizepräsident JD Vance für die Vereinigten Staaten die Verhandlungen führen. (sda/dpa)

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die 200
15.06.2026 18:14registriert Januar 2017
Legen wir die Waffen weg und lösen jetzt Himmelweite Differenzen, die Generationen andauern in 60 Tagen... wir dürfen gespannt sein. Auch was sich Israel einfallen lassen wird, den Frieden zu verhindern.
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