Zahlreiche Menschen werden nach dem Brand vermisst. Bild: facebook/Coast Guard District Palawan

Fähre brennt auf den Philippinen: Mindestens 5 Tote, 87 Personen vermisst

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Nach einem schweren Brand auf einem Passagierschiff vor der philippinischen Provinz Palawan werden 87 Menschen vermisst. Fünf Personen seien bislang tot geborgen und 42 weitere gerettet worden, sagte die Sprecherin der philippinischen Küstenwache, Noemie Cayabyab, nach Angaben des Senders GMA. Die Zahlen seien aber noch nicht endgültig, da die Rettungsarbeiten andauerten, erklärte sie.

Das Fährschiff «MV June Aster» war am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Weg von der Hauptstadt Manila nach Coron, als es – zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer vor der Küste – aus noch unbekannter Ursache plötzlich Feuer fing. Cayabyab zufolge sollen 134 Menschen an Bord gewesen sein. Die philippinische Nachrichtenagentur PNA berichtete von 117 Passagieren und 17 Besatzungsmitgliedern.

Die rauchende Fähre nach dem verheerenden Brand. Bild: keystone

Gab es genug Rettungswesten?

An der Rettung beteiligten sich neben der Küstenwache auch die Feuerwehr und andere Schiffe in der Region. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Untersucht werden soll auch, ob es möglicherweise Verstösse gegen Sicherheitsvorschriften gab, etwa ob das Schiff überladen war oder ob alle Passagiere mit Rettungswesten ausgestattet waren.

Auf Fotos der Küstenwache ist die völlig ausgebrannte Fähre zu sehen. Einige Passagiere sollen Berichten zufolge nach dem Ausbruch des Brandes in Panik von Bord gesprungen sein.

Der Ort Coron liegt auf der Insel Busuanga. Zusammen mit der spektakulären Kalksteininsel Coron gilt die Region mit herrlichen Stränden und weltbekannten Tauchzielen als internationales Urlaubsparadies. (sda/dpa)