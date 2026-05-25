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Gebäudeeinsturz auf Philippinen: Zahl der Toten steigt

Gebäudeeinsturz auf Philippinen: Zahl der Toten steigt

Nach dem Einsturz eines im Bau befindlichen neunstöckigen Gebäudes auf den Philippinen ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf vier gestiegen.
25.05.2026, 07:3125.05.2026, 07:31

Mindestens 16 weitere Menschen würden noch unter den Trümmern vermisst, teilten örtliche Rettungsdienste am Morgen (Ortszeit) mit. Die Behörden befürchten deshalb eine deutlich höhere Opferzahl.

K9 units join rescuers as they continue search operations at a collapsed building in Angeles city in Pampanga province, north of Manila Monday, May 25, 2026. (AP Photo/Aaron Favila) Philippines Buildi ...
Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten.Bild: keystone

Heftiger Regen als Ursache?

Das Unglück ereignete sich am Sonntag in Angeles City, knapp 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Bei den Toten und Verschütteten handele es sich grösstenteils um Bauarbeiter, sagte Behördensprecher Jay Pelayo. Mehrere Menschen konnten leicht verletzt geborgen werden, knapp einem Dutzend weiteren gelang es, sich selbst aus den Trümmern zu befreien.

In der Gegend hatte es Stunden zuvor heftig geregnet. Allerdings ist noch unklar, ob dies den Einsturz des Gebäudes verursacht hat, das als Wohnanlage geplant war. (sda/dpa)

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