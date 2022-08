China will eine Wiedervereinigung mit Taiwan – wenn nötig mit Gewalt

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen um Taiwan hat China erneut damit gedroht, die Inselrepublik notfalls auch mit militärischen Mitteln einzunehmen. Gleichzeitig liess China verlautbaren, dass es stets grosse Anstrengungen unternehmen werde, eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan zu erreichen.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Weissbuch zur Taiwan-Frage, schrieb die chinesische Regierung:

«Aber wir werden nicht auf die Anwendung von Gewalt verzichten, und wir behalten uns die Möglichkeit vor, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen.»

Und weiter: Die Anwendung von Gewalt sei «unter zwingenden Umständen» der «letzte Ausweg».

Ein Jet-Pilot auf der Airbase in Hsinchu in Taiwan am 6. August 2022. Bild: keystone

«Was die Chinesen jetzt tun, ist das, was sie immer tun»

Man werde keine ausländische Einmischung in Taiwan tolerieren, so die chinesische Führung im Weissbuch: «Wir werden jeden Versuch, unser Land zu spalten, vereiteln.» Zudem beschrieb China, dass eine Wiedervereinigung immer noch angestrebt werde:

«Das historische Ziel der Wiedervereinigung unseres Heimatlandes muss und wird verwirklicht werden.»

Ähnliche Drohungen hatte China auch in der Vergangenheit immer wieder in Bezug auf Taiwan ausgesprochen.

Das taiwanesische hält eine Übung mit scharfer Munition ab, um die Verteidigung des Landes gegen eine chinesische Invasion zu simulieren, 9. August 2022. Bild: keystone

Die jüngsten Spannungen wurden vergangene Woche durch einen Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ausgelöst, die gegen den Widerstand Pekings nach Taipeh gereist war. Die chinesische Führung lehnt solche offiziellen Kontakte anderer Länder zu Taiwan ab, weil sie die Insel als Teil der Volksrepublik ansieht. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig.

Seit dem Pelosi-Besuch übte die Volksbefreiungsarmee in anhaltenden Manövern nicht nur eine See- und Luftblockade, sondern auch eine mögliche Eroberung der Insel.

Pelosi verteidigte am Dienstag ihre Reise. «Das, was die Chinesen jetzt tun, ist das, was sie immer tun», sagte sie mit Blick auf die Militärmanöver in der Strasse von Taiwan.

(yam/sda/dpa)