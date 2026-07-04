sonnig26°
DE | FR
burger
International
China

Chinas Küstenwache patrouilliert weiter östlich von Taiwan

China verstärkt Küstenwachen-Patrouillen östlich von Taiwan

04.07.2026, 13:0604.07.2026, 13:06

China setzt seine umstrittenen Küstenwachen-Patrouillen in den Gewässern östlich von Taiwan fort. Eine vom Schiff «Xiushan» geführte Einsatzgruppe löste am Samstag die bisherige Formation ab, die seit Juni in dem Seegebiet patrouilliert hatte, wie der Staatssender CCTV unter Berufung auf einen Sprecher der Küstenwache berichtete. Die Patrouillen würden fortgesetzt und verstärkt, hiess es. Sie dienten demnach unter anderem dem Schutz der Fischerei und der Ordnung der Schifffahrt.

Beobachter vermuten hinter Pekings Manöver den Versuch, die Gewässer rechtlich zu beanspruchen und zu verwalten. Taiwans Küstenwache hatte das Vorgehen nach eigenen Angaben beobachtet und sprach davon, dass China vorbeifahrende Handelsschiffe kontaktiert habe.

Mehrere westliche Staaten hatten gewarnt

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien hatten Ende Juni Sorge über die Aktivitäten geäussert. «Diese Handlungen bedrohen die regionale Stabilität sowie die Freiheit der Schifffahrt und die Sicherheit der internationalen Seeschifffahrt», erklärten die Vertretungen der drei Länder in Taiwan.

Peking zählt Taiwan zum Staatsgebiet Chinas. Seit Jahren erhöht die Volksrepublik mit Militärübungen den Druck auf den unabhängig regierten Inselstaat, den von seiner Westküste aus nur eine Meerenge (Taiwanstrasse) von Festlandchina trennt. Peking hatte in der Vergangenheit klargemacht, Taiwan an sich binden zu wollen – wenn nötig auch mit Hilfe des Militärs. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

China startet «Spezialeinsatz» – Taiwan schickt Schiffe
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Video zeigt eindrücklich das Säbelrasseln zwischen China und Taiwan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
250 Jahre USA in 50 Bildern
Am 4. Juli 2026 feiert das mächtigste Land der Welt Geburtstag. Wir zeigen die Geschichte der USA im Schnelldurchlauf.
Als die 13 britischen Kolonien an der nordamerikanischen Ostküste 1776 ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien proklamierten, hatten sie schätzungsweise 2,5 Millionen Einwohner, von denen rund ein Fünftel versklavte Afrikaner waren. Heute sind die USA ein Koloss, der sich von Ozean zu Ozean erstreckt und 340 Millionen Einwohner hat.
Zur Story