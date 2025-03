Starkes Beben vor Tonga – zeitweise Tsunami-Warnung aktiviert

Mehr «International»

Vor dem Inselstaat Tonga im Südpazifik hat es ein schweres Beben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens vom frühen Montagmorgen (Ortszeit) mit 7,1 an. Demnach lag das Zentrum 90 Kilometer südöstlich der Inselstadt Pangai in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Das Pacific Tsunami Warning Center in Honolulu, das zur US-Wetterbehörde NOAA gehört, gab vorsorglich eine Tsunami-Warnung aus. Diese besteht aber gemäss der Webseite der Behörde mittlerweile nicht mehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Tonga liegt etwa 5'200 Kilometer östlich von Australien und ist ein eigener Staat.

Erst am Freitag hatte eine Erdbebenkatastrophe das südostasiatische Myanmar heimgesucht. Der kräftigste Erdstoss mit Zentrum nahe Myanmars zweitgrösster Stadt Mandalay erreichte eine Stärke von 7,7. Seitdem folgten zahlreiche weitere Nachbeben. Alleine in Myanmar geht die Militärregierung von bisher rund 1'700 Toten aus. Zudem richtete die Naturgewalt in Thailand Schäden an, wie etwa in der Hauptstadt Bangkok. Auch dort gab es Tote. (hkl/sda/dpa)