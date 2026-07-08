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Grossflächiger Netzausfall legt Australien zeitweise lahm

epa08869434 People at Perth domestic airport in Perth, Australia, 08 December 2020. Western Australia has lifted border restrictions for New South Wales and Victorian residents. EPA/RICHARD WAINWRIGHT ...
Der Flughafen der Metropole Perth an der Westküste war Medienberichten zufolge besonders schwer betroffen.Bild: keystone

Grossflächiger Netzausfall legt Australien zeitweise lahm

08.07.2026, 05:1708.07.2026, 05:17

Ein grossflächiger Ausfall im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters Telstra hat Australien am Morgen (Ortszeit) zeitweise lahmgelegt. Neben Zugverbindungen waren auch der Flugverkehr sowie Notrufe und Bezahlsysteme beeinträchtigt.

Der Flughafen der Metropole Perth an der Westküste war Medienberichten zufolge besonders schwer betroffen.

Hunderte Beschäftigte der Bergbauindustrie, die mit sogenannten FIFO-Flügen (Fly-in Fly-out) zu abgelegenen Minenstandorten reisen wollten, mussten sich am frühen Morgen auf stundenlange Verzögerungen einstellen. Dutzende Maschinen hoben mit Verspätungen von bis zu drei Stunden ab, berichtete das Portal News.com.au.

«Zutiefst besorgniserregend»

Auch der Bahnverkehr war von der Störung betroffen. Regionalzüge im Bundesstaat Victoria standen komplett still, auch Verbindungen in anderen Regionen fielen aus. «Dies ist zutiefst besorgniserregend und beeinträchtigt das Leben der Menschen im ganzen Land erheblich», sagte Premierminister Anthony Albanese.

Telstra entschuldigte sich bei den Kunden und erklärte, die Ursache sei ein Fehler in einem System zur Zeitsynchronisierung des Mobilfunknetzes gewesen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht. Rund 90 Prozent der Dienste seien am Vormittag wiederhergestellt worden. Die Regierungsbehörde ACMA (Australian Communications and Media Authority) leitete eine Untersuchung ein. (sda/dpa)

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