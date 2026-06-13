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Haiangriff in Sydney: Frau schwer verletzt

Frau wird in Sydney von Hai angegriffen und lebensgefährlich verletzt

13.06.2026, 09:0413.06.2026, 09:04

Eine Frau ist beim Schwimmen an einem Strand in der australischen Ostküstenmetropole Sydney von einem Hai gebissen worden. Sie schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Menschen, die ebenfalls am Strand Coogee Beach waren, halfen demnach, die Frau aus dem Wasser zu ziehen, und leisteten Erste Hilfe. Die Schwimmerin erlitt schwere Verletzungen an Armen und Beinen und wurde mit dem Helikopter in eine Klinik gebracht.

Der Strand und angrenzende Strände wurden infolge des Hai-Angriffs von den Behörden geschlossen.

Der Angriff am Coogee Beach passierte in unmittelbarer Nähe zum Strand, wie der öffentlich-rechtliche Sender ABC berichtete. Das Opfer sei eine 35 Jahre alte Frau. Ein ABC-Reporter war demnach zur gleichen Zeit an dem Strand und mit seinem Kind im Wasser, um den schönen Wintertag zu nutzen. «Viele Leute schwammen im Wasser, als wir am Strand plötzlich einen wirklich erschütternden Schrei gehört haben», wurde der Journalist zitiert. Unmittelbar danach sei ein Hai-Alarm ertönt.

Seit Mitte Mai mindestens drei tödliche Hai-Angriffe

Zuletzt gab es in Australien mehrere tödliche Hai-Attacken. Anfang Juni wurde ein 35-Jähriger nahe der westlichen Stadt Albany beim Speerfischen tödlich von einem etwa 4,5 Meter langen Tier verletzt. Mitte Mai war ein 38-Jähriger nahe der Insel Rottnest Island vor der westlichen Millionenmetropole Perth von einem Hai gebissen worden. Nach Angaben einer örtlichen Rettungsorganisation wurde zum Zeitpunkt des Angriffs ein vier Meter langer Weisser Hai in dem Gebiet gesichtet. Am 24. Mai starb ein Taucher am Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste nach einem Haiangriff.

Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Australien in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Zwischenfällen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2,8 Todesfälle registriert.

Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weisse Haie. Um welche Hai-Art es sich bei dem jüngsten Zwischenfall in Sydney handelte, blieb zunächst unklar. (sda/dpa)

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