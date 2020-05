Nach Pädo-Freispruch von Kardinal Pell stehen nun Australiens Medien vor Gericht

Gerichtliches Nachspiel in Australien: Nach dem Freispruch des Kardinals George Pell vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs soll nun 30 Journalisten und Medien wegen des Verstosses gegen eine Nachrichtensperre der Prozess gemacht werden. Es drohen Gefängnis- und hohe Geldstrafen.

Die Verhandlungen könnten am 9. November beginnen, vielleicht aber auch schon früher, sagte der Richter am obersten Gericht des Bundesstaates Victoria, John Dixon, am Dienstag in Melbourne.

Der ehemalige Vatikan-Finanzchef und …