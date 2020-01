International

Australien pervers – tödliche Buschfeuer und dazu Silvester-Partys und Feuerwerk

«Down Under» erlebt einen Jahreswechsel wie im Endzeitfilm: Im Osten sind Orte von Flammen eingekreist, Hilfe kommt per Kriegsschiff. In den Grossstädten wird derweil gefeiert, als gäb's kein Morgen.

Buschfeuer haben seit Montag mindestens acht Menschen im Südosten Australiens getötet, während zwei weitere Personen als vermisst gelten, wie die BBC am Neujahrstag berichtet.

Menschen sind von Flammen an Stränden eingeschlossen und sollen mit Kriegsschiffen gerettet werden – Videos und Fotos zeigen Szenen wie aus Katastrophengebieten.

«Leute, das ist kein dystopischer Science-Fiction-Film. Es ist Australien. Und zwar jetzt. #AustraliaBushfires» quelle: twitter

Dieses Video mit Feuerwehrleuten in einer Feuerwalze wurde bereits 3,5 Millionen Mal angeschaut: Firefighters overrun by a ferocious blaze in Australia https://t.co/cTh6AqAuNc — NOOBDEViL🇵🇭 (@noobdevilgaming) January 1, 2020

So sieht es in Quaama, New South Wales, aus Bild: EPA

Bild: EPA

In Mallacoota, Victoria – wo am Dienstag Tausende an den Strand geflüchtet waren – brachten Polizeiboote rund 1,6 Tonnen Trinkwasser für die Betroffenen.

So sieht es in Canberra aus ... Bild: AP

Die australische Regierung setzt Militärschiffe und -flugzeuge ein, um betroffenen Gemeinden zu helfen, die von den verheerenden Waldbränden verwüstet worden sind.

Derweil in Sydney

Diese Leute rennen nicht um ihr Leben ... Bild: EPA

... sie wollen sich gute Plätze sichern fürs Silvester-Spektakel Bild: EPA

Trotz Protesten und einer Online-Petition wurde nicht auf das traditionelle Feuerwerk verzichtet Bild: AP

Bitter nötig, angesichts solcher Bilder. Bild: EPA

Doch zum Schluss: Bild: EPA

