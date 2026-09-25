Alleine in Deutschland sind fast 900'000 Autos betroffen. Bild: keystone

Lenkungsausfall droht: Über 2 Millionen Fahrzeuge betroffen

Ein Schraubenfehler wird für Hunderttausende VW- und Audi-Fahrer zum Problem. Welche Modelle betroffen sind und was jetzt notwendig ist.

Christopher Clausen / t-online

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Volkswagen ruft Autos wegen eines möglichen Problems mit der Lenkung zurück. Weltweit sind 2'159'054 Autos potenziell betroffen, davon 895'832 in Deutschland. Bei der Tochtermarke Audi sind es weltweit 696'547 Autos.

Dabei handelt es sich um Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy aus dem Produktionszeitraum vom 24. September 2013 bis 1. Juli 2024, sowie den Audi Q3 aus dem Zeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland informiert. Grund für den Rückruf ist eine Schraube an der Befestigung des Lenkgetriebes.

Eins der betroffenen Modelle: Ein Audi Q3. Bild: keystone

Das KBA weist darauf hin, dass ein Schraubenabriss zum Ausfall der Lenkung führen kann. Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Problem sind der Behörde bislang nicht bekannt. Das KBA untersucht den Rückruf derzeit noch. Die Fahrzeuge dürfen einem VW-Sprecher zufolge weiterbewegt werden.

So kann es zum Ausfall der Lenkung kommen

Nach Angaben von «Auto Motor und Sport» kann Feuchtigkeit in den Bereich der Befestigung eindringen und die Schraube über die Lebensdauer des Fahrzeugs korrodieren lassen. Bricht der Schraubenkopf ab, ist das Lenkgetriebe demnach nur noch an einem weiteren Befestigungspunkt mit dem Vorderachsträger verbunden.

Unter hoher Belastung kann anschliessend das Gehäuse des Lenkgetriebes beschädigt werden. Im Extremfall lässt sich das Auto dann nicht mehr lenken. Besonders beim Einparken und langsamen Rangieren können laut «Auto Motor und Sport» hohe Kräfte auf die Lenkung wirken.

Nach Informationen des Magazins geht der Konzern davon aus, dass tatsächlich nur ein kleiner Teil der zurückgerufenen Autos einen entsprechenden Schaden aufweist. Die Schadensquote soll bei höchstens einem Prozent der einbestellten Fahrzeuge liegen.

Das müssen betroffene Autobesitzer wissen

In der Werkstatt wird die bisherige Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt. Die Massnahme ist für Fahrzeughalter kostenlos. Ob ein bestimmtes Auto betroffen ist, lässt sich laut «Auto Motor und Sport» anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) überprüfen.

Für die Rückrufaktion verwendet Volkswagen den Code 48VS, bei Audi ist es der Code 48LG. Beim KBA wird sie unter der Referenznummer 17016R geführt. Auskünfte erhalten Autobesitzer bei Volkswagen unter der Telefonnummer 0800 8655792436, bei Audi unter der 0800 28347378423 oder bei einer Vertragswerkstatt. Für Rückfragen sollte der Rückrufcode bereitgehalten werden.

Ob weitere Autos aus dem VW-Konzern betroffen sind, etwa Modelle von Skoda, Seat oder Cupra, ist bislang nicht bestätigt.