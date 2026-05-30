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Anwohner demonstrieren gegen Verkehr: Brenner-Autobahn gesperrt

Luftbild, �bersicht auf Brennerautobahn A13 an der Luegbr�cke in Fahrtrichtung Italien Foto:Eibner-Pressefoto/Groder Brenner *** Aerial photo, overview of the A13 Brenner highway at the Lueg bridge in ...
Die Brennerautobahn A13 Richtung Italien.Bild: www.imago-images.de

Anwohner demonstrieren gegen Verkehr: Brenner-Autobahn gesperrt

30.05.2026, 11:5830.05.2026, 12:31

Die Komplett-Sperre des Brennerpasses für den Transitverkehr ist seit 11.00 Uhr in Kraft. Die Sperre dauert auf österreichischer Seite bis 19.00 Uhr, auf italienischer Seite bis 20.00 Uhr. Sie gilt für die Brenner-Autobahn und sämtliche Nebenstrecken. Anlass der Sperre ist eine Protestaktion auf der Brenner-Autobahn. Dort wollen Bewohner der Region gegen die Verkehrsflut demonstrieren.

Fast elf Millionen Autos und rund 2,5 Millionen Lastwagen haben 2025 laut Autobahnbetreiber Asfinag die mautpflichtige Autobahn benutzt. Damit ist die Strecke die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen.

Die Polizei hatte dazu aufgerufen, Tirol während der Sperre weiträumig zu umfahren. Damit soll ein Verkehrschaos vermieden werden. In den Stunden vor der Sperre war der Verkehr praktisch problemlos über den Brenner und durch Tirol gerollt. Verkehrsexperten sprachen von einer überraschend ruhigen Verkehrslage. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Demonstration beim Brennerpass am Samstag: Es droht ein Verkehrschaos
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