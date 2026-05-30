Brenner-Blockade: Helfer rüsten sich für drohendes Verkehrschaos

Brenner-Blockade: Das sollten Automobilisten heute wissen

Eine Demonstration mit mehrstündiger Blockade des Brennerpasses will am Samstag ein Zeichen gegen die Verkehrsflut im Alpenraum setzen. Am Morgen schien die Verkehrslage ruhig zu sein.

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Kurz vor der Sperre der Brenner-Route im österreichischen Bundesland Tirol berichtet der Autofahrerclub ÖAMTC über eine überraschend entspannte Verkehrslage. «Es ist im Moment ruhiger als sonst», sagte ein Sprecher mit Blick auf Pfingst-Reisewochenenden in den Vorjahren. Die Stau-Experten des ÖAMTC hatten damit gerechnet, dass viele Reisende versuchen würden, Tirol noch Samstagfrüh zu durchfahren, kurz bevor die Sperre am Vormittag in Kraft tritt.

Was ist geplant?

Gegen Mittag wollen sich die Demonstranten bei Matrei auf der österreichischen Seite der Brenner-Autobahn zu einer Kundgebung treffen. Deshalb wird der gesamte Brenner-Korridor inklusive aller Nebenstrassen für mindestens acht Stunden für den Transitverkehr gesperrt. Die Behörden und Einsatzkräfte stellen sich vorsorglich auf ein mögliches Verkehrschaos auch schon weit vor dem Brenner ein.

So bereitet sich das Bayerische Rote Kreuz auf Stau-Einsätze zwischen Rosenheim und der österreichischen Grenze vor. Helfer mit Motorrädern könnten im Notfall Menschen im Stau mit Wasser versorgen, hiess es im Vorfeld.

Die Polizei im Süden Bayerns hat ihr Personal aufgestockt. «Wir sind mit der grösstmöglichen Stärke im Dienst», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. «Unser Hauptziel ist, dass der Verkehr fliesst und die Rettungsgasse freigehalten wird» – damit im Ernstfall schnell Hilfe an den Ereignisort kommen könne. Es sei der grösste Verkehrseinsatz seit Bestehen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Was rät die Polizei?

Tirol grossräumig umfahren

Wegen der Demo sind die wichtige Alpenüberquerung und die Brenner-Autobahn (A 13) in Österreich von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Autos und Motorräder nicht befahrbar. Auch lokale Ausweichrouten sind gesperrt.

Auf der italienischen Seite des Grenzpasses gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr. In der betroffenen Region sind in dieser Zeit Fahrten nur für den Ziel- und Quellverkehr erlaubt.

Behörden haben dazu aufgerufen, Tirol am Tag der Sperre grossräumig zu umfahren. Der ÖAMTC rechnet daher im Laufe des Tages mit stärkerem Reiseverkehr auf der Tauernautobahn (A 10) und der Pyhrnautobahn (A 9).

Generell riet die Polizei Reisenden, Tirol am Samstag möglichst weiträumig zu umfahren. Eine seriöse Einschätzung, wie sich die Verkehrslage tatsächlich entwickeln werde, sei aber im Vorfeld nicht möglich. Am Vortag der Sperre kam es zu keinen grösseren Verkehrsbehinderungen auf dem Brenner.

Was ist der Grund für die Demo?

Die Demonstration geht vom Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, aus. Es gehe um ein unübersehbares Signal, dass die 15'000 Bewohner der Brenner-Region die seit Jahrzehnten steigende Verkehrsflut nicht mehr hinnehmen wollten, sagte er im Vorfeld. Die Menschen litten unter den Gesundheitsgefahren durch Lärm und Feinstaub. Keinesfalls dürften die bestehenden Fahrverbote für Lkw in der Nacht oder an Wochenenden und Feiertagen aufgeweicht werden. Ausserdem fordert er den Bau moderner Lärmschutzwände.

(sda/dpa)